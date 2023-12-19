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AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var - Son Dakika
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AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Haberler.com olarak edindiğimiz kulis bilgisine göre; temayül yoklamalarında İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun isimleri ön plana çıktı.

19.12.2023 - 17:37,  Güncelleme: 18:05
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AK Parti'de tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimin aday gösterileceğine çevrilmiş durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta mutlaka almak istediklerini ifade ettiği İstanbul için temayül yoklamalarında Murat Kurum, Mehmet Ergün Turan, Tevfik Göksu ve Erkan Kandemir'in ismi ön plana çıktı.

4 İSİM ERDOĞAN'A SUNULDU

Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre; temayülden çıkan bu isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sunulduğu öğrenildi. Yapılacak çapraz anket çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ay sonuna kadar nihai kararını vererek adayı duyuracak.

ERDOĞAN İÇİN İSTANBUL'UN YERİ AYRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan için İstanbul'un yerinin çok farklı olduğu herkes tarafından biliniyor. Her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği megakenti yeniden kazanmak istediklerini ifade eden Erdoğan, en doğru adayı belirlemek için deyim yerindeyse kılı kırk yarıyor.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İstanbul için parolalarının "Yeniden İstanbul" olacağını belirterek "Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor" demişti.


AK Parti\'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın masasında 4 isim var
YORUMLAR (6)
  • Murat Tanrıverdi: Murat kurum aday olmalı, bu işi yapabilecek en iyi kişi Yanıtla 0 0
  • Murat Tanrıverdi: Murat kurum aday olmalı liyakat ve ciddiyet önemli Yanıtla 1 0
  • Yasin Alpata: Tercihimiz tabiki de Ekremin kabusu olan Tevfik Göksu dan yana.. Yanıtla 0 0
  • Bulent Cebeci: Ekrem İmamoğlu yine kazanır Yanıtla 35 43
  • Ahmet yilmaz: Yüzünüzü seytan görsün Yanıtla 33 33
  • Kemal Demir: Yerel yönetimlerde uzun zamandır görev yapan İstanbul un dertlerini iyi bilen Esenler bld başkani Tevfik Göksu ya öncelik verilebilinir bence Yanıtla 43 65

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SON DAKİKA: AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var - Son Dakika
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