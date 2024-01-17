16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler de netleşmeye başladı. Cumartesi günü açıklanacak olan liste ile ilgili kulislere ilk bilgiler sızmaya başladı.
Buna göre AK Parti'nin Esenyurt'ta Ahmet Arslan, Küçükçekmece'de Aziz Yeniay, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç, Bakırköy'de ise Ali Talip Özdemir ile seçime girmesi bekleniyor.
AK Parti, megakentin 12 ilçesinde ise mevcut belediye başkanları ile devam etmeyi planlıyor.
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde - Son Dakika