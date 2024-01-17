AK Parti\'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Emekliye yapılan zam konusunda da ters düştüler

Adalet Bakanı 27 bin 300 liralık cezayla ilgili ilk kez konuştu

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler de netleşmeye başladı. Cumartesi günü açıklanacak olan liste ile ilgili kulislere ilk bilgiler sızmaya başladı.

ESENYURT'TA AHMET ARSLAN BOY GÖSTERECEK

Buna göre AK Parti'nin Esenyurt'ta Ahmet Arslan, Küçükçekmece'de Aziz Yeniay, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç, Bakırköy'de ise Ali Talip Özdemir ile seçime girmesi bekleniyor.

AK Parti, megakentin 12 ilçesinde ise mevcut belediye başkanları ile devam etmeyi planlıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre bu ilçeler şöyle;

Fatih

Esenler

Tuzla

Sancaktepe

Pendik

Çekmeköy

Şile

Üsküdar

Bahçelievler

Güngören

Kağıthane

Sultangazi

Henüz karar verilemeyen ilçeler ise şöyle: