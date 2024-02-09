Politika

AK Parti'nin Kilis adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik:

"Biz bu karanlık yolda yürürken Türkiye'nin ekonomisini, dış politikalarındaki gücünü ve kardeşliği büyüttük"

KİLİS - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Kilis'in Belediye Başkan adayları açıklandı. Programda konuşan Ömer Çelik, "Biz bu karanlık yolda yürürken Türkiye'nin ekonomisini ve dış politikalarındaki gücünü büyüttük" dedi.

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için Kilis ilçe adayları Kültür Müdürlüğü konferans salonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in katılımıyla açıklandı. Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, her seçimde olduğu gibi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de yollarını istikrarla devam edeceklerini ve zafer kazanacaklarını vurguladı.

"'Beni Millet getirdi millet de götürür' diyen tek lider Recep Tayip Erdoğan'dır"

Türkiye'nin ekonomisini ve dış politikalardaki gücünü yükseldiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Her zaman biz bu yolu büyük güç ve dirayetle yürürken etrafımızdaki her türlü karanlık şebekeyle mücadele edip aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini, dış politikalardaki gücünü, demokrasisini ve kardeşliğini büyüttük. Bunları yaparken işte en büyük güç ve kuvvet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolda yürürken sizlerin omuz omuza verip salonları ve sokakları doldurması sayesiyle gerçekleşti. Türk siyasi tarihinde büyük bir başarı gibi anlatırlardı. Halbuki milli iradenin gasp edilmesi karşısında gitmek zorunda kalan siyasiler söz konusuydu. Tüm siyasi hayatımız boyunca odakların gönderilmesi yanlışlığına düşmeden, 'beni millet getirdi ancak millet de götürür' diyen tek lider Recep Tayip Erdoğan'dır' " dedi.

"Altılı masanın altısı da bir araya gelse 6 kişi bir arada çay bile demleyemez"

Altılı masa bir arada çay demlemeyeceklerini dile getiren Çelik, "Bu altılı masanın ilk ortaya çıktığında şunu söylemiştim. Bunların altısı birden karar vermeden memlekette karar alınmayacak ve yüksek bürokrasiye kimse atanmayacakmış. Buradan çıkacak bir sonucun Türkiye'yi çok büyük karanlıklara götüreceğini, Türkiye'nin demokrasisini sakatlayacağını ve tüm hak ve özgürlüklere dair verdiği mücadelede elde etmiş olduğu kazanımları yok edeceğini ifade etmiştik. Bir yerde oturuyorduk ve bayan kardeşimiz bize çayınız birazdan hazır dedi. Bende bu altılı masanın altısı da bir araya gelse altı kişi bir arada çay bile demleyemezler. Düşünün bir tanesi ocağı yakacak, ötekisi suyu dolduracak diğeri ateşi yakacak ve birisi de dese ki ben sizinle uzlaşmıyorum masadan da kalkıyorum dese memlekette çay bile içilmez. 28 Mayıs'ta iradenizle Cumhurbaşkanımızı yeniden seçerek Cumhur ittifakını en güçlü biçimde sandıktan çıkararak hem memleketi hem de çayı kurtardınız" ifadelerini kullandı.

Tek millet, tek devlet ve tek bayrak ilkesinin arkasında yürüyerek siyaseti büyüteceklerinin altını çizen Çelik, "Kilis'imiz başta olmak üzere memleketimizin her yerinde sandıklara güçlü bir şekilde imzamızı atacağız. Adaylarımızın hepsini sandıklardan en güçlü bir şekilde çıkaracağız. Bir kere daha demokrasi mücadelemizi yeni durağını şanla, şerefle ve başarıyla yeni yıldızlar ekleyerek geçeceğiz. Bu salonlardaki gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak ilkesinin arkasında yürüyerek siyasetimizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi büyüteceğiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Kilis adayları

Cumhur İttifakı'nın Kilis adayları ilçe ilçe sahneye çağrılarak tanıtıldı. Kilis'in Musabeyli ilçesi Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, Polateli İlçesi Belediye Başkan adayı Metin Polat, Elbeyli İlçesi Belediye Başkan adayı İsmail Kördeve oldu.