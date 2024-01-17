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AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu oldu - Son Dakika
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AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu oldu

AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, adaylığının tebliğ edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinde halkımızın tercihi ile İnşallah AK Parti bayrağını tekrar Kütahya'da dikerek AK Parti Belediyeciliğinin devam etmesi inşallah bizlere nasip olacak" dedi.

AK Parti\'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu oldu
17.01.2024 - 16:33,
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AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu oldu.

Saraçoğlu, adalığının tebliğ edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinde halkımızın tercihi ile İnşallah AK Parti bayrağını tekrar Kütahya'da dikerek AK Parti Belediyeciliğinin devam etmesi inşallah bizlere nasip olacak" dedi.

Adaylığı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Kamil Saraçoğlu, "AK Parti Genel Merkezinden, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yusuf Ziya Yılmaz bize tebliğini sundu. Tabi başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yerel yönetimlerden sorumlu tüm teşkilat arkadaşlarımız, Genel merkezimiz bize Kütahya Ak Parti Belediye Başkan adaylığını tebliğ ettiler. İnşallah yarın itibarıyla da Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla tanıtım toplantısını gerçekleştireceğiz, Ankara'ya gideceğiz. Tabii Biz 5 yıl belediyeden ve halkımızdan ayrı kaldık. Ama bu nokta itibarıyla da halkımızın gönlünden ayrı düşmediğimizi özellikle halkımız bu süreçte bizlere gösterdi. Yani halkımıza, o gönül bağını kurduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Hep Cumhurbaşkanımız bize siyasette şunu söylerdi; Yol yapılabilir, hastane yapılabilir, fiziki her şey yapılabilir ama önemli olan halkın gönlüne giden yolu yapmaktır, derdi. Biz de hep geçmiş dönemde, gerek il başkanlığımızda, gerek il genel meclis başkanlığımızda, gerek 5 yıllık belediye başkanlığımız süresince hep halkın gönlüne girmeye, halkın gönlünü almaya, onların isteklerini yerine getirmeye gayret gösterdik ve bugün itibarıyla baktığımızda, yapılan kamuoyu yoklamalarında hakikaten halkın büyük bir teveccühünü gördük. Bu nokta itibarıyla da değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bu çıktığımız yolda hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bir seçim sürecine gireceğiz, ağır bir yük aldığımızın da bilincindeyiz. Kütahya'nın durumu da belli. Bu nokta itibarı ile de 31 Mart seçimlerinde halkımızın tercihi ile İnşallah AK Parti bayrağını tekrar Kütahya'da dikerek Ak Parti Belediyeciliğinin devam etmesi inşallah bizlere nasip olacak diye düşünüyorum. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçen, bize destek veren teşkilatlarımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kamil Saraçoğlu, AK Parti, Kütahya, Politika, Son Dakika

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