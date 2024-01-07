AK Parti\'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan\'dan Samsun için çalışma sözü

AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, "Genç, dinamik, potansiyelinin farkında, vatandaşıyla iç içe bir belediyecilik anlayışı ile Samsun'umuz için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz 17 ilçesi, güler yüzlü, yardımsever insanlarıyla her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizler bu şuurla 'Samsun için hazırız, kararlıyız' diyerek, sevgiyle ve dayanışmayla güçlenen bir şehir inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un da aralarında bulunduğu büyükşehir belediye başkanı adaylarını açıkladı. Halen Çarşamba Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halit Doğan, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

"Hemşehrilerimizin refahını en üst düzeye çıkarmak için çalışacağız"

Aday gösterilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, "AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleri ile AK Partimizin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi şahsıma layık görüldü. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle 5 yıldır Çarşamba Belediye Başkanlığı görevini yerine getiriyorum. Bundan sonra da genç, dinamik, potansiyelinin farkında, vatandaşıyla iç içe bir belediyecilik anlayışı ile Samsun'umuz için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz 17 ilçesi, güler yüzlü, yardımsever insanlarıyla her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizler bu bilinçle 'Samsun için hazırız, kararlıyız' diyerek, sevgiyle ve dayanışmayla güçlenen bir şehir inşa edeceğiz. Sanayisi, turizm yatırımları, sanattan spora, eğitimden kültüre hayata geçireceğimiz her türlü faaliyetle şehrimizi ilmek ilmek dokuyacak, hemşehrilerimizin refahını en üst düzeye çıkarmak için çalışacağız. Cumhuriyetimize giden yolda ilk adım olan Samsun'umuz, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır hamlelerle büyüyen ve gelişen örnek bir şehir olacaktır" diye konuştu.

Doğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en verimli iki ovası arasında yer alan, deniz ve kara ulaşımı ile tüm Asya'yı Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlama potansiyeli olan, genç ve dinamik nüfusu ile bölge için cazibe merkezi olmaya müsait Samsun için yeni bir misyon, yeni bir vizyon ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı güzide kent olmaya doğru gidiyoruz. Ülkece 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutluyoruz her yıl. 19 Mayıs demek Samsun demektir. Samsun gençlik ve spor demektir. Allah vergisi çok güzel bir coğrafyamız ve müthiş bir turizm potansiyelimiz var. Yapmamız gereken tek şey 'gençlik, spor ve turizm' için Samsun'u cazibe merkezi kılmak, güvenli ve dirençli kent haline getirmektir. Bu amaçla ve bu vizyonla adaylık sürecimizi başlatmak istiyorum. Dünyada kutlu bir mücadelenin başladığı kent olup, tüm ülke gençliğine Gençlik ve Spor Bayramı hediye etmeye vesile olmuş bir kentin layığı dünya olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaktır. Sadece bu tarihsel potansiyelimizi ve gerçekliğimizi iyi tanıttığımız takdirde bir olimpiyat kenti olmamız önünde hiçbir engel yoktur." - SAMSUN