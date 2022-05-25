AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi - Son Dakika
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AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi

25.05.2022 13:44

Yaptığı açıklamalarıyla parti içinde rahatsızlık yaratan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MYK toplantısı sonrası görevinden alınmıştı. Özkan'ın ayrılığı sonrası Grup Başkanvekili pozisyonuna Bartın Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olan Yılmaz Tunç getirildi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Youtube'da katıldığı bir programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik söylediği sözler parti içinde rahatsızlığa neden olmuştu.

"BAE TESLİM OLDU"

Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" demişti.

YERİNE YILMAZ TUNÇ GETİRİLDİ

Özkan'ın tartışmalara neden sözlerinin ardından TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

Son Dakika! AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç oldu
Yılmaz Tunç

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1 Şubat 1971'de Bartın'da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Tunç, mesleğinin yanında AK Parti içinde kritik görevler yaptı. AK Parti'nin Bartın milletvekili olan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı.

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Son Dakika Politika AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi - Son Dakika
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