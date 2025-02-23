AK Parti'nin yeni MKYK'sinde iş dünyasından 3 isim yer aldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin yeni MKYK'sinde iş dünyasından 3 isim yer aldı

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin yeni MKYK kadrosu belirlendi. Sürpriz isimlerin yer aldığı listede iş dünyasından 3 isim dikkat çekti.

23.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:44
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrenin ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 1547 oyun tamamını alarak 9. kez genel başkan seçildi. On binlerce katılımcının olduğu kongrede partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu.

İŞ DÜNYASINDAN 3 İSİM

Sürpriz isimlerin yer aldığı AK Parti'nin yeni MKYK listesinde iş dünyasından 3 isim dikkat çekti. Kalyon Holding'in sahibi Kalyoncu ailesinden Av. Hilal Kalyoncu Koç, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve 360 Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Terzioğlu da MKYK'de yer alan isimler oldu.

AK Parti'nin yeni MKYK'sında iş dünyasından 3 isim yer aldı

DEĞİŞİM YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

AK Parti'nin 75 kişilik yeni MKYK listesinde 39 yeni isim yer aldı. Yüzde 52 oranında değişime gidilen listede 12 kadına görev verildiği görüldü.

AK Parti'nin yeni MKYK'sında iş dünyasından 3 isim yer aldı
AK Parti\'nin yeni MKYK\'sinde iş dünyasından 3 isim yer aldı

İş Dünyası, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin yeni MKYK'sinde iş dünyasından 3 isim yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Huseyin Gurkan:
    şaşırdık mı hayir 48 11 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    ülkede değişen ne sefalet açlık aile katliamları 46 11 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Hep zenginle muhattaplar 44 8 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    değişen ne oldu sefalet yoksulluk mu bitti hayır yeni listeye girenler daha zengin olsun onlar ellamdulllah sizden halktan değil 40 9 Yanıtla
  • Sk 06:
    zenginin iyice zengin olduğu asgarî ücretli emeklinin aç gezdiği Türkiye 41 7 Yanıtla
  • Casper:
    Zengin Bunlar 36 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    BUNLAR LİSTEDE YOKKENDE GÖTTÜYORLARDI YEEE BABAMMM YEEEE 28 2 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    baştaki degismedikten sonra gerisi figuran 20 4 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Balık baştan kokar baştaki değişmedikten sonra diğerlerinin değişmesi hiç önemli değil. 16 4 Yanıtla
  • sus ceo:
    İmamoğlu hepsini sandığa gömecek. Emekliler açlık sınırının altında yaşıyor ve emekliler İlk seçimde AKP 'yi tarihin tozlu raflarına kaldırılacaklar. 11 6 Yanıtla
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