AK Parti\'nin yeni MKYK\'sinde iş dünyasından 3 isim yer aldı

Politika

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrenin ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 1547 oyun tamamını alarak 9. kez genel başkan seçildi. On binlerce katılımcının olduğu kongrede partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu.

İŞ DÜNYASINDAN 3 İSİM

Sürpriz isimlerin yer aldığı AK Parti'nin yeni MKYK listesinde iş dünyasından 3 isim dikkat çekti. Kalyon Holding'in sahibi Kalyoncu ailesinden Av. Hilal Kalyoncu Koç, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve 360 Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Terzioğlu da MKYK'de yer alan isimler oldu.

DEĞİŞİM YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

AK Parti'nin 75 kişilik yeni MKYK listesinde 39 yeni isim yer aldı. Yüzde 52 oranında değişime gidilen listede 12 kadına görev verildiği görüldü.