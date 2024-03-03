AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Tarihi Odunpazarı Bölgesinde Vatandaşlarla Buluştu

Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte tarihi Odunpazarı bölgesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, her gün birçok farklı mahallede ve merkezde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Odunpazarı'nda sokak sokak, mahalle mahalle seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Alp, tarihi Odunpazarı bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bölgenin birçok ihtiyacı olduğunu belirten Alp, "Tarihi Odunpazarı bölgesi, şehrimizde turizm açısından en önemli alanlardan biri. Bu alanı gelen turlar ve turistler açısından rahat ulaşılabilir hale getirmek için otopark alanlarına ihtiyaç var. Ulaşım seçeneklerini geliştirmek gerekiyor. Odunpazarı merkezinden Çankaya'ya hem ulaşımı sağlayacak hem de turizm anlamında Eskişehir'e ve Odunpazarı'na değer katacak teleferik projemiz var. Bölgeye farklı bir alternatif oluşturacak. Odunpazarı ve Çankaya'yı ulaşım anlamında birbirine bağlayacak ve kuş bakışı Eskişehir'i görmek isteyenlerin tercih edeceği çok amaçlı bir proje olacak. Ülkemizin birçok marka şehrinde teleferik örnekleri var. Odunpazarı, teleferik projesi için çok uygun bir alan. 31 Mart'tan sonra hemen çalışmaya başlayacak ve projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Tarihi Odunpazarı bölgesinin kalkınması ve turizm bölgesi haline gelmesinde emekleri olan ve Burhan Sakallı döneminde başkan yardımcılığı yapmış Mehmet Kepez ve Süleyman Ekşi de Özkan Alp'e ziyaretler sırasında eşlik etti. Mehmet Kepez ve Süleyman Ekşi, Özkan Alp'in Belediye Meclis Üyesi aday listesinde yer alıyor. - ESKİŞEHİR