Başkan Acar'dan TOKİ çalışanlarına teşekkür

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, TOKİ'nin Mamuca-Vadişehir Mevkii'nde devam eden konut inşaatını ziyaret ederek özverili bir şekilde çalışan şantiye ekibine teşekkür etti.

Başkan Acar, ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, mühendisinden ustasına kadar herkesin, konutların bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için büyük bir özveri ile çalıştığını gördüklerini anlattı. Vatandaşlarıh müsterih olmasını isteyen Acar, "İnşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor, binalar hızla yükseliyor. En kısa sürede etap etap tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Burada her kurumun üstüne düşen görevi hassasiyetle yapması gerekmektedir. İşleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak için çareler üretilmelidir. Çünkü hiç evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi olacak, kirada oturan hemşerilerimiz kendi evlerine sahip olacak. Böyle bir hizmeti Odunpazarımıza kazandırdığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Projenin bir an önce tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için canla başla özverili bir şekilde çalışan şantiye ekibine teşekkür ediyorum. Proje Odunpazarımıza ve Eskişehirli hemşerilerimize hayırlı olsun." dedi.