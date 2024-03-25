AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi öncesinde muhalefet partisi tarafından açıklanan anketlere tenezzül edilmemesi gerektiğini belirtti. Çebi, "Sandıktan çıkmayacağını anlayan muhalefet partisi kendi kendilerine yaptıkları ankete inanıp medyaya servis ediyor. Eminim, servis ettikleri anket sonuçlarına kendileri dahi inanmıyordur. O anketleri kendi evlerinde dahi yapsalar AK Parti'nin gerisinde çıkacaklarını çok iyi biliyorlar" dedi.
Çebi, "Vatandaşımız AK Parti belediyeciliği ile yıllardır yaşanan hizmet seferberliğinin kesilmesini istemiyor. O yüzden diğer ilçelerimizde de, Ortahisar ilçemizde de, Büyükşehir Belediyemizde de Trabzonlu vatandaşlarımız yine oylarını AK Parti'den yana, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacaklardır. Anket sonucu isteyene ben açıklayayım. AK Parti Ortahisar'da yüzde 12 farkla CHP'nin önünde. Bunu hafta sonu yapılacak olan seçimde de zaten tescilleyeceğiz. Ergin Aydın Başkanımız Ortahisar için çok önemli projeler açıkladı. Ergin Aydın Başkanımızın Ortahisar'ı daha da güzelleştirmek ve mutlu bir şehir haline getirmek için önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Trabzon halkı 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle yoluna devam edecektir, anketler bunu gösteriyor. Tüm hemşehrilerimize AK Parti'mize ve adaylarımıza göstermiş oldukları teveccühten ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON
Son Dakika › Politika › AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı: Muhalefetin açıkladığı anketlere tenezzül etmeyin - Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın 'şüpheli' olarak ifade verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, kentteki teknoloji yatırımlarından dolayı Başkan Mehmet Sekmen'i kutladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada, Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ettiklerini ve Türkiye'yi bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Çorum'un başarılarından ve desteklerinden bahsederek, Çorum'un yeni başarılara imza atması için ilave yatırımlar yapacaklarını belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeli çocuk ve gençlerle kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için sosyo-kültürel projeleri hayata geçiriyor. Yeni dönemde 'Mahalle Eğitim Merkezleri', 'Meslek Edindirme Kursları', 'Öğrenci Evi' ve 'Halkevleri' projeleri yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'para sayma' görüntüleri ile ilgili eleştirerek, 'Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dalaman ve Ortaca'da vatandaşlarla buluştuğu bir etkinlikte, Türkiye'deki ekonomik sorunları ve emeklilerin durumunu eleştirdi. Akşener, hükümetin vergi borçlarını silerken Suriyelilere ve Afganlılara para harcadığını, ancak emeklilere yeterli destek vermediğini belirtti. Ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması taleplerini de dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, emekli aylıklarının artışı ve bayram ikramiyesi hakkında bilgi veren Erdoğan, ayrıca enflasyonun düşeceğini ve ekonomik durumun iyileşeceğini söyledi.
CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
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