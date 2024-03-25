AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı: Muhalefetin açıkladığı anketlere tenezzül etmeyin - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı: Muhalefetin açıkladığı anketlere tenezzül etmeyin

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı: Muhalefetin açıkladığı anketlere tenezzül etmeyin

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Mahalli İdareler Seçimi öncesinde muhalefet partisi tarafından açıklanan anketlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Çebi, AK Parti'nin önde olduğunu ve seçimde de başarılı olacaklarını vurguladı.

25.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:47
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AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi öncesinde muhalefet partisi tarafından açıklanan anketlere tenezzül edilmemesi gerektiğini belirtti. Çebi, "Sandıktan çıkmayacağını anlayan muhalefet partisi kendi kendilerine yaptıkları ankete inanıp medyaya servis ediyor. Eminim, servis ettikleri anket sonuçlarına kendileri dahi inanmıyordur. O anketleri kendi evlerinde dahi yapsalar AK Parti'nin gerisinde çıkacaklarını çok iyi biliyorlar" dedi.

Çebi, "Vatandaşımız AK Parti belediyeciliği ile yıllardır yaşanan hizmet seferberliğinin kesilmesini istemiyor. O yüzden diğer ilçelerimizde de, Ortahisar ilçemizde de, Büyükşehir Belediyemizde de Trabzonlu vatandaşlarımız yine oylarını AK Parti'den yana, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacaklardır. Anket sonucu isteyene ben açıklayayım. AK Parti Ortahisar'da yüzde 12 farkla CHP'nin önünde. Bunu hafta sonu yapılacak olan seçimde de zaten tescilleyeceğiz. Ergin Aydın Başkanımız Ortahisar için çok önemli projeler açıkladı. Ergin Aydın Başkanımızın Ortahisar'ı daha da güzelleştirmek ve mutlu bir şehir haline getirmek için önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Trabzon halkı 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle yoluna devam edecektir, anketler bunu gösteriyor. Tüm hemşehrilerimize AK Parti'mize ve adaylarımıza göstermiş oldukları teveccühten ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ortahisar, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı: Muhalefetin açıkladığı anketlere tenezzül etmeyin - Son Dakika

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