AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, öğrencilere ücretsiz etüt merkezleri müjdesi verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, öğrencilere ücretsiz etüt merkezleri müjdesi verdi

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, öğrencilere ücretsiz etüt merkezleri müjdesi verdi

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçedeki öğrencilere ücretsiz etüt merkezlerinin müjdesini verdi. Aday Pekdemir, göreve geldikten sonra ücretsiz yabancı dil kursları ile birlikte eğitim gezileri düzenlemeyi planladığını söyledi.

08.03.2024 18:36  Güncelleme: 18:41
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DENİZLİ(İHA) – AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçedeki öğrencilere ücretsiz etüt merkezlerinin müjdesini verdi. Aday Pekdemir, göreve geldikten sonra ücretsiz yabancı dil kursları ile birlikte eğitim gezileri düzenlemeyi planladığını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Pamukkale'yi adım adım dolaşmaya devam eden AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgede yaşayan öğrencilerin eğitim hayatlarına destek sağlamak amacıyla çeşitli eğitim projelerini anlattı. Sık sık eğitimin öneminden bahseden Pekdemir, özellikle öğrencilere hem psikolojik hem de ders açısından destek olacak ve takviye eğitim verecek etüt merkezleri çok önemli olduğunu belirtti. Aday Pekdemir, "Pamukkale'de ücretsiz yabancı dil kursları ile birlikte farklı yaş gruplarına yönelik başta ingilizce kursları olmak üzere çok sayıda yabancı dil eğitimi verilecek. Buna ek olarak üniversite adayı gençlerin doğru tercih yapabilmelerine yardımcı olabilmek için ücretsiz eğitim gezileri düzenleneceğiz. Bu projeyle gençleri İzmir, İstanbul ve Ankara gibi üniversite şehirlerine götürüp buralardaki üniversiteleri ziyaret etmeleri, şehirlerde yer alan teknoloji geliştirme bölgelerini de görmelerini sağlanacağız." dedi.

Minik öğrencilere de çeşitli destekler verilecek

Pamukkale'nin farkı mahallelerine açılacak etüt merkezleri ile minik öğrencilerin eğitsel ve sosyal hayatlarına katkı sağlamak istediklerinin de altını çizen Halil Pekdemir, "Çocukların ücretsiz yararlanacağı bu merkezlerde müfredata uygun destek eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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