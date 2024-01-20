AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Pendik Belediye Başkan Adayı ise Ahmet Cin oldu.

AHMET CİN KİMDİR?

1966 yılında Sakarya'da doğan Ahmet Cin, İlkokul eğitimini Sakarya'da, ortaokulu ise Pendik'te tamamlamıştır. Ahmet Cin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Amasya'da vatani görevini yerine getirdi. Profesyonel iş hayatına mali müşavir olarak atılan Cin, daha sonra Pendik'te faaliyet gösteren bir mühendislik plastikleri imalat ve ihracat şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

SİYASET VE STK KARİYERİ

Siyasi kariyerine Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi'nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevleriyle adım atan Cin,1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti'de 2012 yılında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Pendikspor Kulübü Başkanlığı ve Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol oynayan Ahmet Cin, 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanı olarak seçildi. 5 senelik Belediye Başkanlığının ardından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için bir kez daha aday gösterildi.