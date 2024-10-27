AK Parti Pınarbaşı İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Pınarbaşı İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Pınarbaşı İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti 8. Olağan Pınarbaşı İlçe Kongresi yapıldı.

27.10.2024 17:43  Güncelleme: 17:46
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AK Parti 8. Olağan Pınarbaşı İlçe Kongresi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan AK Parti 8. Olağan Pınarbaşı İlçe Kongresi'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti Önceki Dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti önceki dönem milletvekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, parti teşkilatı, ilçe yönetimi, Cumhur İttifakı MHP ilçe teşkilatı, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiği ve AK Parti'nin bir aile anlayışı içerisinde her yerden kongreye vatandaşların, dostların geldiğini söyledi. AK Parti'nin ruhuna yakışan türden, nezih ortamda kongreler yaşandığını dile getiren Büyükkılıç, bundan keyif aldıklarını sözlerine ekledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yapamayacakları şeyler vadetmediklerinin altını çizdi. Konuşmasında, "Bizim için hizmet önemli" diyen Büyükkılıç, Pınarbaşı'ya da kasım ayının ikinci haftasında doğal gazın sunulacağını kaydetti. Kamu ve kul hakkını önemsediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'nın milli ve manevi değerlere sahip insanların ilçesi olduğunu dile getirdi. Büyükkılıç sözlerinin sonunda insanların hayırlısının insanlara hizmet eden olduğunu vurgulayarak, gece demeden gündüz demeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti felsefesi, belediyeciliği ve Cumhur İttifakı dayanışması ile hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de kongrenin Pınarbaşı için hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, güven tazeleyerek yeniden AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı seçilen Ahmet Çalışkan'ı kutladı ve kendisine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Pınarbaşı İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

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