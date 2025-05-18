AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Karaaslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Karaaslan'dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.05.2025 12:37
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AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümünü bugün gururla kutladıklarını belirtti.

Vatan topraklarının üzerinde bin yıldır verilen mücadele ile bugün Türkiye'nin önünün açık ve geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Huzurun ve kardeşliğin tesis edildiği, güvenin ve istikrarın hakim olduğu, her alanda kalkınma için büyük adımların atıldığı Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Bu yüzyıl, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, emekçisiyle, emeklisiyle Türkiye için hayal kuran, üreten, çalışan milletimizin yüzyılı olacaktır. Tarihe yön veren bir şehir olarak Samsun'umuz tarımda, sanayide, adalet hizmetlerinde, sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda, her alanda yeni yatırımlarla güçlenmeyi sürdürmektedir. Yaklaşık 60 bin gencin eğitim gördüğü 2 güzide üniversitesiyle, 16 Gençlik Merkeziyle, 105 spor tesisiyle, 405 spor kulübüyle, 155 bin lisanslı sporcusuyla, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan tesisleriyle Samsun gençlik ve sporda öncü şehirdir. Samsunlu milli sporcularımız da katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda ay yıldızlı şanlı bayrağımızı yükseltmeye ve ülkemizi gururlandırmaya devam etmektedir."

Karaaslan, Türk tarihi boyunca gençlerin her mücadelede en ön saflarda olduğuna işaret ederek, "Gençlerimiz ülkemizin gelişme, ilerleme ve kalkınma yolculuğunda dün olduğu gibi bugün de önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin, dünyada adından söz ettiren dev projelerinin arkasında gençlerin aklı vardır. Hayranlık uyandıran mühendislik eserlerinin arkasında gençlerin vizyonu vardır. Uzakları yakın eden ulaştırma projelerimizin arkasında gençlerimizin gayreti vardır. Türkiye'nin göğsünü kabartan savunma sanayisindeki başarılarımızın arkasında gençlerimizin inancı vardır. Bilimde, teknolojide, uzay alanında, sanatta, sporda, her alanda gençlerimizin emeği, alın teri ve gayretleri vardır. Türkiye'nin gençliği, üretken, vizyoner, duyarlı ve çalışkandır. Türkiye'nin gençliği, geleceğe dair umuttur. Türkiye'nin gençliği, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Biz gençlerimize güveniyoruz, gençliğimize inanıyoruz ve birlikte omuz omuza yol yürüyoruz. Her zaman en güçlü destekçileri olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutladığını aktaran Karaaslan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Karaaslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Karaaslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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