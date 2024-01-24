AK Parti Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik oldu.

MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?

Memiş Çelik, 1970 yılında Devekovan kasabasında dünyaya gelmiştir. İlkokulu Devekovan İlkokulu'nda, lise eğitimini Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar ilçe kurucular kurulunda yer alarak başlamıştır. 2004 yerel seçimlerinde Ankara il genel meclis üyeliğine seçilmiş ve 2009 yılında Devekovan Beldesi Belediye Başkanlığı'na atanmıştır. 2014-2015 yıllarında AK Parti Şereflikoçhisar ilçe başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında ise AK Parti Ankara il disiplin kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Memiş Çelik, evli ve altı çocuk babasıdır.