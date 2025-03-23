AK Parti Sinop'ta Vefa İftarı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sinop'ta Vefa İftarı Düzenledi

AK Parti Sinop\'ta Vefa İftarı Düzenledi

AK Parti Sinop İl Başkanlığı, partililerle iftar programında bir araya geldi ve değişimi vurguladı.

23.03.2025 05:59
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AK Parti Sinop İl Başkanlığı, "Vefa İftarı" programında partililerle bir araya geldi.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

İftar programında konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla büyük bir değişim yaşadığını belirterek, "Biz, iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana sadece millete hizmet etmek için çalıştık. Başka bir derdimiz olmadı. 2002'den bu yana yürüttüğümüz mücadelenin sonunda bambaşka bir Türkiye'yi birlikte inşa ettik. Türkiye, geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyük bir ivme kazanarak bambaşka bir yere geldi" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Harun Armağan ise parti teşkilatının sürekli sahada olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve teşkilat başkanlığımızın organizasyonuyla, yönetim kurulumuz, Kadın Kolları MKYK'mız, ana kademe ve gençlik kollarımızla birlikte 81 ilde, 925 ilçede teşkilatımızla iftar programlarına katılıyoruz. Hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. AK Parti olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahadayız" ifadelerini kullandı.

Programa katılan İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ise Ramazan ve yaklaşan bayramla ilgili temennilerini belirterek, "Ramazan ayınız ve Kadir Geceniz mübarek olsun. Gelecek Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden kutluyorum. Ailenizle birlikte hayırlı iftarlar diliyorum" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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