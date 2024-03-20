Politika

AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Yarka terörden arındırılan bölgede ibadethane projesini tanıttı

ŞIRNAK - Şırnak'ta mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, Cudi Dağı Sefine bölgesinde ibadethane projesini tanıtarak, "Sefine, bizim için maneviyatı büyük olan bir proje. Bunu daha güzel, etkin hale getirmek için orada bir ibadethane, yemek yeme alanları, Sefine'nin restorasyonu hem Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da destekleri ile Allah nasip ederse bu dediklerimizi yapacağız" dedi.

Yıllar boyunca terör örgütü PKK/KCK'nın üs olarak kullandığı Cudi Dağı, Mehmetçiğin yaptığı başarılı operasyonlarla terörden tamamen arındırıldı. 40 yıl aranın ardından yeniden sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte 2021 yılında bin 500 kişinin, 2022 yılında ise 15 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Cudi Dağı Sefine Festivali'nin geleneksel hale getirilmesi için Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka çalışmalar yaptı. 2019 seçimlerinde şartların uygun olması durumunda Namaz Dağı'ndan Cudi Dağı Sefine bölgesine kadar Şırnak'ın inanç turizmine katkı sağlayacak teleferik projesi ile vatandaşların karşısına çıkan Mehmet Yarka, yapılan teknik analizler doğrultusunda teleferik projesinden vazgeçerek, karayolu ile Cudi Dağı Sefine bölgesine vatandaşların inanç turizmi yapabileceklerini ifade etti. Başkan Yarka, Sefine bölgesine Hz. Nuh Camii'nin haricinde yeni bir cami yaparak, her yıl Cudi Dağı Sefine Festivali yapmayı hedeflediklerini söyledi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 2019'da yaptığı görüşme neticesinde teleferik projesini hayata geçiremeyeceklerini, ancak karayolu ile Cudi Dağı'na gidilebileceğini aktaran Başkan Yarka, "2019'da adaylığım süresince huzur ortamı sağlandığında Sefine'ye teleferik yapma gibi çalışmamız olacak dedim. Ancak 2019 yılında belediye başkanı olduktan sonra 11 Kasım 2019 yılında Türkiye'de 11 ilde Cumhurbaşkanımızın canlı yayınla bağlandığı ağaç dikme programına dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyefendi de Şırnak'a geldi. Cumhurbaşkanımızın bağlantısının ardından Namaz Dağı'ndaki seyir terasından sohbet esnasında bakanımıza ilettim. Bakanımız, Cudi'ye baktı bana baktı, 'Olmaz' dedi. Ben de daha önce ön araştırmasını yapmıştım. Teleferik sıkıntılı bir proje. Bunun rüzgar yönü, bir de güvenlik boyutu çok önemli. Cumhurbaşkanımız bana 'Cudi'ye sizi karayolu ile çıkarsak nasıl olur?' dedi. Allah razı olsun dedik. Hemen o gün talimat verdi. Görümlü tarafından bağlandı. Her yıl orada daha güzel eserler, inanç turizmine daha çok katkı sağlamak için Şırnak tarafından da bir yol çalışması yapıldı. Şu anda bitmek üzere" dedi.

"Yol bile yapamayanlar bizi eleştiriyorlar"

"DEM Parti Şırnak İl Yönetimi teleferik projesi üzerinden bizi eleştiriyor" diyen Başkan Yarka, "DEM Parti'nin bazı yöneticileri, 'Belediye başkanının teleferik projesi vardı ne oldu?' diyor. Onlar yol bile yapamayan bir kesim. Kalkıp bizi bu konuda eleştiriyorlar. Ben yine diyorum, biz vermiş olduğumuz sözlerin arkasındayız. O zaman demiştik ki, eğer şartlar uygun olursa, şartlar uygun olmadığından dolayı bu projemizi yapamadık. Biz Sefine'ye hem Silopi bölgesinden hem Şırnak bölgesinden ulaşım sağladık" diye konuştu.

"İnanç turizmini geliştirmek için çalışıyoruz"

Vali Ali Hamza Pehlivan döneminde bin 500 kişinin katılımı ile sadece Silopi tarafından sağlanan ulaşım ile Sefine'de festival yaptıklarını hatırlatan Başkan Yarka, "Osman Bilgin valimiz döneminde 2022 yılında orada 15 bin kişinin katılımı ile müthiş bir organizasyon ile festivalimizi gerçekleştirdik. Biz verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Bir bir de yapıyoruz. Bölgede inanç turizmini canlandırmak için bütün imkanları seferber ettik. Cizre'nin Kırmızı Medrese'si, Bırca Belek'i, Mem u Zin'i, Sefine ve bölgemizdeki bütün turizm içerikli yerler. Ama sefine bizim için maneviyatı büyük olan bir proje. Bunu daha güzel, etkin hale getirmek için orada bir ibadethane, yemek yeme alanları, Sefine'nin restorasyonu. Hem Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da destekleri ile Allah nasip ederse bu dediklerimizi yapacağız. Eskiden katır sırtlarında veya yürüyerek giden vatandaşlarımız, bundan sonra araçlar ile gidecekler, orada kamp yapabilecekler. Tabii ki bu ilerideki süreçlerde yatma yerleri de yapılabilir pansiyon tipi küçük odalar şeklinde. Yolu da daha güzel hale getirdikten sonra geleneksel etkinlik haline getirecek bir projemiz bu" şeklinde konuştu.