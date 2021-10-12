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AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır - Son Dakika

AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır

12.10.2021 10:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" sözleri sonrası çok sert tepki gösterdi. Çelik'in açıklamasında "CHP Genel Başkanının belli kişileri öldürmekten ve siyasi cinayetlerden bahsederek Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı." sözlerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin gezisinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Siyasi gündemi bir anda değiştiren bu sözlere, AK Parti'den çok sert bir tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.

"SORUMSUZLUKTUR"

CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

"ÜLKEMİZE ZARAR VERMEKTEN KAÇINMAYAN BİR ANLAYIŞ"

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür.

"UTANÇ VERİCİDİR"

6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."

AK Parti, Siyasi cinayetler konusunda kaygım var diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, 'Siyasi cinayetler konusunda kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır - Son Dakika
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