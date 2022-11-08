AK Parti'li Çelik'ten Macron'a kınama - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik'ten Macron'a kınama

08.11.2022 13:05
AK Parti'li Çelik'ten Macron'a kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir. Macron ise Afrika'yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya destek verildiğini kaydeden Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sayın Macron'un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye'yi emperyalist güç olmakla suçlaması vahim bir hatadır. Macron'un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır. Macron, bu tutumu ile NATO'nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken iş birliği kapasitesine zarar vermektedir."


Kaynak: DHA
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AK Parti, Türkiye, Fransa, Afrika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik'ten Macron'a kınama - Son Dakika

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