AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

02.03.2026 20:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'ın, ABD üssü olan ülkelere saldırı düzenlemesine ilişkin, "Savunma hakkını, bölgesel savaşı tetikleyecek şekilde, üçüncü ülkelerin topraklarını hedef alacak şekilde yapmak, birilerinin oluşturmaya çalıştığı faciaya yeni...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'ın, ABD üssü olan ülkelere saldırı düzenlemesine ilişkin, "Savunma hakkını, bölgesel savaşı tetikleyecek şekilde, üçüncü ülkelerin topraklarını hedef alacak şekilde yapmak, birilerinin oluşturmaya çalıştığı faciaya yeni boyutlar ekleyecektir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'ın ABD üslerini gerekçe göstererek kardeş ülkelerin topraklarına dönük füze saldırıları yapmasının kesinlikle kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Çelik, "Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. İran'ın kendisini savunma hakkıyla bu savunma hakkını bir bölgesel savaşa dönüştürme arasındaki net ayrımı yapması gerekir. Savunma hakkını, bölgesel savaşı tetikleyecek şekilde, üçüncü ülkelerin topraklarını hedef alacak şekilde yapmak, birilerinin oluşturmaya çalıştığı faciaya yeni boyutlar ekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Türkiye açısından bölgedeki bütün gelişmelerin değerlendirmesinin yoğun bir şekilde yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin çatışmalardan uzak, bölgesel ve küresel barıştan yana tutumunun ortada olduğunu belirten Çelik, "Bir an evvel bir masanın yeniden kurulması için Cumhurbaşkanı'mızın yürüttüğü diplomasiyi siz takip ediyorsunuz, herkes de duyuyor. Türkiye bunun için en doğru ev sahibidir. Bu savaşın bölgesel bir savaşa dönüşme riskinin de ciddi bir şekilde gündemde olduğunu görebiliyoruz yaptığımız değerlendirmeler ve takipler çerçevesinde." diye konuştu.

"Ekonomi yönetimimiz krizleri yönetme konusunda tecrübelidir"

Dört ana başlıkta konuları takip ettiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Birincisi, Türkiye'nin İran sınırından büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalması durumu söz konusu olursa, bununla ilgili olarak devlet birimlerimiz tam bir koordinasyon içerisinde gereken hazırlıkları yapıyorlar, ülkemizle ilgili bir güvenlik riski oluşmaması için. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler meselesinden tutun da petrol fiyatları ve bunun diğer alanlara etkisi çerçevesinde tüm küresel ekonomiyi etkileyecek birtakım dalgalar bekleniyor. Bu çerçevede, ekonomimiz üzerinde de geçici etkileri olabilecektir. Ekonomi diğer bir başlıktır. Tabii geçmişte de birçok şokla karşı karşıya kaldı ekonomimiz. Bu bakımdan hem dayanıklıdır hem ekonomi yönetimimiz krizleri yönetme konusunda tecrübelidir."

Çelik, güvenlik konusunun son derece önemli olduğunun altını çizerek, güvenlikle ilgili 12 Gün Savaşları sürecinde birtakım adımlar atıldığını anımsattı.

Türkiye'nin güvenlik denklemini her durumu göğüsleyecek, gelecek senaryolar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyacak şekilde güncellendiğini hatırlatan Çelik, "Dördüncü konu da başka ülkelerdeki vatandaşlarımız. Oralardaki vatandaşlarımızın durumunu ve o ülkelerden ayrılmalarını takip ediyoruz. Pek çoğu ayrılmıştır. Onun dışında başkonsolosluklarımız ve büyükelçiliklerimiz 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlarımıza hizmet vermeye, onlarla ilgilenmeye devam etmektedir. Ayrılmak isteyenlere, oradaki imkanlar dahilinde gereken yardım, yol göstericilik yapılmaktadır." diye konuştu.

"CHP'deki siyasi uydu alıcılarının güncellenmesi lazım"

Ömer Çelik, bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'yi ABD ve İsrail'in saldırganlığına dayanan yeni dünya düzeni arzularına karşı yeterince net mesaj vermemekle eleştirdi. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Tabii, CHP Genel Merkezi'ndeki siyasi uydu alıcılarının güncellenmesi lazım. Diplomatik bir irade ortaya koyulduğu zaman yumuşak davrandığımızı söylüyorlar. İlkeleri ortaya koyduğumuz zaman da sert davrandığımızı söylüyorlar. Dolayısıyla Sayın Özel'in gerçekten dış politikada ne dediği anlaşılmıyor. Yani sözlerini yukarıdan aşağıya üst üste koyun, burada bazen bir diplomasi masası kurulduğu zaman, 'Siz şu güçlerden yana davranıyorsunuz, yeterince tavır almıyorsunuz.' diyor. İlkeleri ortaya koyduğunuz zaman, 'çok radikal çıkışlar yapıldığını, daha diplomatik davranılması gerektiğini' söylüyor. Bu konuda da ortaya karışık bir şeyler söylemiş. Yani, ne dediği gerçekten anlaşılmıyor. Gazze'de soykırım devam ediyor. Herkesin gözü Gazze'deyken maalesef İsrail Batı Şeria'yı da işgale başladı. Kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Maalesef, doğuda İran'a dönük saldırı söz konusu. Tüm bunların içerisinde ana muhalefet pozisyonundaki bir partinin genel başkanının söyleyeceği söz bundan mı ibarettir?"

Tabii ki muhalefetin görevi muhalefet yapmaktır, eleştirmektir. Fakat düzey bu değil. 'Etrafımız ateş çemberi' deniyor ya. O tabir bir gün için geçerli ise bugün için geçerli. Hakikaten baktığınızda etrafımız ateş çemberi. Muhalefetteki birisi siyasi sorumluluk diye bir şey hatırlayacaksa, onu hatırlayacağı gün bugündür. Hani siyasi birlik, siyasi dirlik çağrısı yapılacaksa, onun söyleneceği gün bugündür. Umarım Sayın Özgür Özel de daha sağduyulu, hakkaniyetli, makul ve etrafımızdaki durumu iyi analiz eden, daha gerçekçi açıklamalar yapar. CHP'nin bunu yapmasında fayda vardır."

Kaynak: AA

Dış Politika, Ömer Çelik, AK Parti, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

