AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye ile görüşmelere ilişkin dosya olgunlaşıyor

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye ile görüşmelere ilişkin, "İstihbarat kurumlarının olgunlaştırdığı dosya siyasi bir dosya halin gelip Dışişleri Bakanları arasında bir trafik başladıktan sonra, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının oluşturacağı bir çerçeve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Suriye Devlet Başkanı'na sunulur." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği ifade edilen "Kürtler kendini eşit hissetmediği sürece mücadele edeceğiz' sözlerine yönelik soruya şöyle cevap verdi:

"Sayın Özel'in bu cümlenin altını doldurması gerekir. Şunu söylemek isterim ki tarihi olarak geç kalmış bir açıklama çünkü Kürt vatandaşlarımıza dönük eşitsizlikle ilgili uygulamalar, birtakım eylemler, geçmiş zamanda ortaya konulmuş birtakım yanlış uygulamalar AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar yaptığımız reformlarla, ortaya koyduğumuz düzenlemelerle anayasal vatandaşlık temelinde bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit hak ve hürriyetlere sahip olması, hak ve hürriyet düzeninin bütün vatandaşlarımıza yansıyacak şekilde düzenlenmesi için büyük adımlar attık. TRT'de bununla ilgili kanal açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı temel eserleri bastı, yasaklarla ilgili birçok düzenlemeyi kaldırdık."

"Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi"nde silah bıraktırılması için güçlü bir iradenin de ortaya konulduğunu belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız o zaman 'Silahlarını gömsünler ve Türkiye'yi terk etsinler' şeklinde bir irade ortaya koydu. Burada Türkiye yumuşak güç ve sert güç anlamında; hem terörle mücadele hem de bu tip alanların yaratılması anlamında büyük işlere imza attı." dedi.

"Anakronik bir açıklama olmuş"

Çelik, Kürt vatandaşlara yönelik eşit olmayan uygulamaları ortadan kaldırırken karşılarında CHP'nin olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta konuşmaları yapan arkadaşlarımıza, o konuşmaları yaptırmamak için, o düzenlemeleri yaparken CHP karşı çıkıyordu, onların aktörleri en sert açıklamaları yapıyordu. Hatta biz o zaman onlara, kendi parti programlarında halen internette olan metinleri hatırlatıyorduk. Dolayısıyla, Sayın Özgür Özel'in açıklaması, biraz Kılıçdaroğlu'nun 'Başörtüsü sorununu çözeceğiz' gibi tarihi olarak anakronik bir açıklama olmuş. En zor zamanlarda, yargı vesayetinin ve askeri vesayetin en ağır zamanlarında biz bu meseleleri çözmek için büyük adımlar attık."

Çelik, demokratik reform sürecinin ucu açık bir süreç olduğunu da belirterek, "Bu çerçevede konuşulacaksa Türkiye'de vatandaşlarımızın demokratik standartlardan daha yüksek düzeyde faydalanması, anayasal vatandaşlık konusunda daha yüksek düzeydeki normlarla karşılaşması anlamında, Yüce Meclis zaten bir sürü çalışma yapıyor. Ama özel olarak belli bir konuya dönük olarak bu açıklamayı yaptığınızda, kullandığınız söylem başka bir yere düşmüş oluyor. Bu da Türkiye'nin genel demokratikleşme perspektifinden kopuk, marjinal bir yaklaşım haline geliyor." diye konuştu.

"Dosya, kendi dinamikleri içerisinde olgunlaşmaya devam ediyor"

Çelik, Türkiye ile Suriye arasındaki görüşme takvimine ilişkin soru üzerine dosya üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İstihbarat kurumlarının belli aralıklarla bu konu üzerinde görüştüğünü belirten Çelik, şöyle devam etti:

"İstihbarat kurumlarının olgunlaştırdığı dosya, siyasi bir dosya haline gelip Dışişleri Bakanları arasında bir trafik başladıktan sonra, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının oluşturacağı bir çerçeve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Suriye Devlet Başkanı'na sunulur. Onunla ilgili mutabakat ortaya çıktıktan sonra takvim ortaya çıkar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, tabii ki bu dosyanın gerçekleşmesiyle birlikte bu daveti yapacaklarını ifade ettiler. Bu, ikili bir şekilde mi olur, bir başka ülkenin arabuluculuğunda mı olur, bu da olgunlaşması gereken bir süreç. Dosya, kendi dinamikleri içerisinde olgunlaşmaya devam ediyor."

(Bitti)