AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız İsrail'in soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız İsrail'in soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına, 'Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir' şeklinde yanıt verdi.

26.04.2024 23:05
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına, "Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir" şeklinde yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir. Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız İsrail'in soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız İsrail'in soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir - Son Dakika
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