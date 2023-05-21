AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan hakkında açıklamalarda bulundu: Pazarlık meselesi hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına uygun değil - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan hakkında açıklamalarda bulundu: Pazarlık meselesi hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına uygun değil

21.05.2023 12:53

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın 2. turda kimi destekleyeceği konusuna da değinen Çelik, "Tabii ki herkesin kendi takdiri. Pazartesiyi bekleyeceğiz. Siyasi değerlendirme, müzakere, pazarlık başka şeyler. Pazarlığı kendinize yakın olanlarla müzakereyi daha dışındaki insanlarla yaparsınız. Pazarlık meselesi hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına ne AK Parti'ye ne Cumhur İttifakı'na uygun değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HaberTürk ekranlarında Kürşad Oğuz, Serap Belet ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Çelik, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.1 oy alan ve ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan ile ilgili de konuştu.

"PAZARTESİYİ BEKLEYECEĞİZ"

Çelik, "Sayın Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanımız arasında görüşme kendi aralarında gerçekleşti. Gayet olağan bir görüşme. Kendileri bir açıklama yapmadan biz bir şey söylemeyiz. Sinan Bey Pazartesi açıklama yapacak. Biz sandık sandık oylara bakarız. Sayın Oğan'ın oy aldığı tek vatan, tek bayrak siyasetlere çok yakın bir kitle olduğunu görüyoruz. Oğan'a oy veren kitlenin Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü siyasete çok daha yakın, benimseyen bir kitle olduğunu görüyoruz. Karşımızdaki ittifakın savrulduğu konulara karşı daha uzak ve karşıdan yaklaşımların olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki herkesin kendi takdiri. Pazartesi'yi bekleyeceğiz. Siyasi değerlendirme, müzakere, pazarlık başka şeyler, pazarlığı kendinize yakın olanlarla, müzakereyi daha dışındaki insanlarla yaparsınız. Pazarlık meselesi hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına ne AK Parti'ye ne Cumhur İttifakı'na uygun değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız prensipler üzerinden yürüyor. Bunlarla yakınlık ortak alan oluşturulduğunda zaten bir araya geliyorsunuz." dedi.

"SEÇMENİN TAKDİRİ ÇOK FAKTÖRLÜ"

Çelik açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Şunu açık ve net söyleyebilirim. Bir kabine nasıl kurulacak bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Henüz ortada bir açıklama yok. O açıklama olduğu zaman onun üzerine konuşmak lazım. Bir taraf siyasi pazarlık istemiş karşı taraf yapmamış diye haksızlık yapmamak lazım. Sayın Oğan da zaten müzakerelerini yapıyor. Ama gördüğüm şu sayın Oğan'a oy veren kitlenin hassasiyet odağı Cumhurbaşkanımızın siyasetiyle son derece örtüşüyor. CHP'liler belki şöyle düşündü. Muharrem İnce çekilince oylar bize gelecek diye. Seçmenin takdiri çok faktörlü bir şey. Mesela bir kitleyi ya da size oy veren kesimi prensiplere yakınlığı üzerinden taşırsınız. Biz sandık sandık baktığımızda kim nereden oy almış diye. Sayın Oğan'a oy vermiş vatandaşlarımızın siyasi yaklaşımlarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına son derece yakın olduğu."

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sinan Oğan açıklaması: Pazartesiyi bekleyeceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sinan Oğan açıklaması: Pazartesiyi bekleyeceğiz

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan hakkında açıklamalarda bulundu: Pazarlık meselesi hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına uygun değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan hakkında açıklamalarda bulundu: Pazarlık meselesi hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına uygun değil - Son Dakika
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