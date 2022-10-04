AK Parti'den dikkat çeken çağrı: Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacak - Son Dakika
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AK Parti'den dikkat çeken çağrı: Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacak

04.10.2022 08:36

Sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak vatandaşlara seslenen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir video paylaşarak, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi TBMM'ye sunacağız" ifadelerini kullanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"TARİHİ MÜCADELENİN YENİ AŞAMASI OLACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını işaret eden Çelik, şunları söyledi: "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

AK Parti'den vatandaşlara çağrı: Çarşamba günü herkes ekran başına, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tarihi mücadelenin yeni bi aşaması olacak
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SON DAKİKA: AK Parti'den dikkat çeken çağrı: Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacak - Son Dakika
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