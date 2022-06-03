AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a "ABD" tepkisi: Saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yok

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Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve Türkiye'yi ABD'ye şikayet ederek provokasyonlara imza atmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

"YUNANİSTAN, ŞİKAYET DİLEKÇESİ YAZARAK SORUNLARI ÇÖZEMEZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin 'mavi vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır. Yunanistan'ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa'nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."