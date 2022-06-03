AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a "ABD" tepkisi: Saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yok - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a "ABD" tepkisi: Saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yok

03.06.2022 17:48

Türkiye'yi ABD'ye şikayet ederek provokasyonlara imza atması sonrası iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili Yunanistan'a tepki göstererek, "Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez" dedi.

Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve Türkiye'yi ABD'ye şikayet ederek provokasyonlara imza atmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

"YUNANİSTAN, ŞİKAYET DİLEKÇESİ YAZARAK SORUNLARI ÇÖZEMEZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin 'mavi vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır. Yunanistan'ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa'nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a 'adalar' tepkisi Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a 'adalar' tepkisi Açıklaması Erzurum'da hafta sonu atletizm heyecanı yaşanacak Erzurum'da hafta sonu atletizm heyecanı yaşanacak
Kaynak: İHA

Yunanistan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a 'ABD' tepkisi: Saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:01:47. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a "ABD" tepkisi: Saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement