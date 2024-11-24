AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bugün bütçemizin büyüklüğü 14 trilyon 800 milyar lira. Dolara böldüğümüzde rakamsal büyüklüğü 435 milyar dolar." dedi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Güler, Rusya- Ukrayna arasındaki savaştan dolayı ihtiyaç sahibi ülkelere her yıl 40 milyon ton buğday ulaşmadığı takdirde büyük bir açlık ve kıtlık oluşabileceğini belirterek, meseleye Türkiye'nin çözüm ürettiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl koridoru anlaşmasına Türkiye'nin öncülük ettiğini hatırlatan Güler, Türkiye'nin herhangi bir meselede aldığı karar ve bakış açısının bölgesinde merak edildiğini dile getirdi.

AK Parti'nin iktidar olduğu süreç içinde Türkiye'nin hızlı bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"AK Parti geldiği tarihlerde nüfusumuz yaklaşık 70 milyondu. Bir yılda bu 70 milyonun tamamının ürettiği, alın teri olarak ortaya koyduğu bir yıllık gayrisafi milli hasılamız 235 milyar dolar. Üzerinden 22 yıl geçti. Bugün bütçemizin büyüklüğü 14 trilyon 800 milyar lira. Dolara böldüğümüzde rakamsal büyüklüğü 435 milyar dolar. 'İddia ettiğiniz, bu programınıza yazdığınız yatırımları nasıl yapacaksınız' denildiğinde 'Benim adım Kemal, ben yaparım' diyordu. 30 yıldır emanet edilmiş sadece bu seneki bütçesi 45 milyar lira olan İzmir Büyükşehir Belediyesini yönetmekten aciz, körfezi bir fosseptik çukuruna çevirmiş, artık yaşamsal bir hayat emaresi kalmamış körfezi temizleyin önce. Bu aziz millet size 45 milyar lira bütçe vermiş. Her yıl birkaç milyar lirasını harcasa çözecek meseleyi. Bu 22 yıllık dönemde çok büyük emekler harcandı. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız günlük 20 saat çalışma performansıyla hizmete devam ediyor."

Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisine iniş yapmasının ortaya çıkardığı milli heyecana işaret eden Güler, "Bakın yine bu hafta içi Nuri Demirağ'ın 1940'lı yıllarda ürettiği ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' şiarına uygun olarak havacılık sektöründe bir dönüm noktası yaşadık. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ'ın hayalleriydi. Göz bebeğimiz TCG Anadolu'nun üstüne bir insansız silahlı hava aracı teker koydu, indi. Kanca ve diğer sistem olmaksızın çok özel teknoloji ile tekrar kalkış yaptı. Bunlar muazzam işler. Öyle kolay değil, atıp tutmakla olacak işler değil." diye konuştu.

Güler, Türkiye ve Türk milletinin büyük işler yapma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin kuruluşunun ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılan işlerle güçlü imkanlara kavuşacağını söyledi.

Türkiye'nin 2025'te gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler arasına yerleşeceğini söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"AK Parti öncesinde yıllarca değirmen taşı gibi kendi kendimizi öğüttük. Bizim kapasite ve imkanlarımızı doğru kullanacak lider ve kadrolarımız yoktu. O yüzden kaybediyor ve engelleniyorduk. Bugün kapasite ve imkanlarımızı çok iyi kullanmaya başladık ve devam ediyoruz. Biz ülke olarak gelişmişlik düzeyi noktasındaki segmente yürüyeceğiz. Seneye Allah'ın izniyle kişi başı milli geliri 15 bin dolar olan noktaya ulaşacağız, 1 trilyon 300 milyar dolar gibi gayrisafi milli hasılaya ulaşmış olacağız. Bunlar kolay olmadı. 1979-80 yıllarında bir yıllık ihracat rekorumuz 3 milyar dolar iken bu yıl 270 milyar dolara ulaşıyor. Bunlar emek ister. Türkiye'yi, aziz milletimizi, dünyada daha güçlü yapmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Rüfet Arslan'ın seçildiği kongreye, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve partililer katıldı.