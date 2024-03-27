AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Kırım Türkleri Derneği\'ni ziyaret etti

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneğine ziyarette buldu.

Başkan Yüzügüllü, gerçekleştirdiği ziyarette dernek üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Hamid Yüzügüllü "Biz kimseye çamur atmıyoruz. Bu zamana kadar bu şehir için bir çivi çakanlardan Allah razı olsun. Ancak baktığımızda çok ciddi sıkıntılar var. Hizmette geride kalınmış. Şehir merkezine yapılan hizmetlerin hiç biri kenar mahallelere yapılmamış. Trafik sorunu zaten başlı başına bir sorun haline geldi. Kullanmadıkları halde yollara tramvay hatları çektiler. Ama yapılan o hatlarda tramvaylar çalışmıyor. Şehirde bir tane olsun batçık yok. Sebepleri ise şehrin altında su var. 3 km hızlı tren yolun altından geçiyor. Burası yapılırken su yok muydu? Çevre yolunda yapılan batçıklar inşa edilirken burada su yok muydu? Artık bahane belediyeciliğine dönülmüş. Her ay İller Bankası ilçelerin nüfusuna ve yüz ölçümünü baz alarak belediye hesaplarına ödeme yapıyor. Bu ödemelerde halka hizmet için yapılıyor. Ama baktığımızda hizmet adına bir şey göremiyoruz. Deprem ülkemizde kaçınılmaz bir durum. Bu yüzden acilen imar planları yapılarak şehirde yeni bir yapılanmaya gitmeliyiz. İmar problemlerini çözmek zorundayız. Biz şehri yönetmeye talibiz. Gelecekteki çocuklarımıza daha güvenli, yaşanabilir, ferah bir şehir bırakmak istiyoruz. Ben vatandaşıma hizmet etmek için yola çıktım. Sizlerle birlikte el birliği yaparak sizlerden güç alarak bahane değil, çözüm üreten ve problemleri çözen bir belediyecilik anlayışı ile Tepebaşı'mızı yöneteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR