AK Parti Teşkilatı Bayburt'ta iftar sofrasında bir araya geldi

AK Parti Teşkilatı Bayburt\'ta iftar sofrasında bir araya geldi
06.03.2026 08:26  Güncelleme: 08:28
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Dünya mazlumlarına umut olacak, bölgemizde çatışmaları sona erdirecek, haktan ve adaletten yana bir düzenin oluşmasını sağlayacak büyük...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Dünya mazlumlarına umut olacak, bölgemizde çatışmaları sona erdirecek, haktan ve adaletten yana bir düzenin oluşmasını sağlayacak büyük ve güçlü Türkiye için dua ediyoruz." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Turgut Çalışkan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat İftarı" programına katılan Büyükgümüş, kuruluşundan bugüne birlik ve beraberlik içinde yoluna devam eden bir teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ramazan ayında yürüttükleri çalışmalara değinen Büyükgümüş, vatandaşlarla kurulan her temasın önemine dikkat çekerek, her ziyaret ettikleri hanede partilerinin ve liderlerinin mesajlarını paylaştıklarını ifade etti.

Büyükgümüş, Bayburt'ta teşkilat çalışmalarını değerlendirdiklerini ve gelecek döneme ilişkin yol haritasını istişare ettiklerini belirterek, "Bu sofralardaki birlik ve beraberliğimizle, milletimizin duasıyla 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Bayburt'un her zaman AK Parti'nin mücadelesine güçlü destek verdiğini vurgulayan Büyükgümüş, kentin enerjisi ve kararlılığıyla daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilatı Bayburt'ta iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Teşkilatı Bayburt'ta iftar sofrasında bir araya geldi
