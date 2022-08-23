Milletvekili Ayvazoğlu Trabzonlular'ın taleplerini bakanlıklarına illetti - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Ayvazoğlu Trabzonlular'ın taleplerini bakanlıklarına illetti

23.08.2022 14:22
Milletvekili Ayvazoğlu Trabzonlular'ın taleplerini bakanlıklarına illetti

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu saha ziyaretlerinde almış olduğu talepleri doğrudan ilgili bakanlıklara iletti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu saha ziyaretlerinde almış olduğu talepleri doğrudan ilgili bakanlıklara iletti.

Trabzon'da ilçe ziyaretlerinde aldığı talepleri çözüme kavuşturmak için Ankara'da bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'la görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle ilçe programlarına başlayan ve 40'ın üzerinde ilçe programı gerçekleştiren AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ilçelerden aldığı talepleri doğrudan bakanlıklara ve ilgili kurumlara iletti.

AK Partinin kurulduğu günden itibaren vatandaşlarla iletişimini her zaman güçlü tuttuğunu ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu "Saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Allaha şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıllık hizmetlerimizle milletimizin gönlünü fethettik, milletimizin rızasını kazandık ve milletimizin desteğiyle yarınlara ilerliyoruz. İşte bu çalışmalar sayesinde milletimizin karşısına gönlü ferahlığıyla çıkıyor ve milletimizin takdir ve hoşgörüsüyle karşılaşıyoruz. Bizlere bu nezaketi gösteren aziz milletimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Biz milletimiz için varız, milletimiz için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe programlarında kurum ve vatandaşlardan aldıkları talepleri bir bir not ettiklerini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu " İlçelerimizde merkezden itibaren en yüksek mahallelerine kadar programlar gerçekleştiriyoruz. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleri ile şehir merkezlerinde çok uzaklarda; dağlarda, yaylalarda ücra mevkilerde karşılaşan hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımıza, partimize ve bizlere duydukları güveni belirterek yanlarımızda olmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Onlardan Allah razı olsun. Bizlerde kıymetli hemşerilerimizden almış olduğumuz taleplerin gerek yereldeki kurum ve kuruluşlarımızla gerek Ankara'daki kurumlarla ve bakanlıklarımızla görüşerek hızla çözmeye gayret ediyoruz" dedi. - TRABZON

YORUMLAR
500
Ahmet Kaya, Trabzon'da Yolu Çöken Yeşilbük Mahallesine Gitti: 'Burada İnsanlar 2 Aydır Mağduriyet Yaşıyor' Ahmet Kaya, Trabzon'da Yolu Çöken Yeşilbük Mahallesine Gitti: 'Burada İnsanlar 2 Aydır Mağduriyet Yaşıyor' Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı
Kaynak: İHA

Bahar Ayvazoğlu, Milletvekili, Hisarcık, Trabzon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Ayvazoğlu Trabzonlular'ın taleplerini bakanlıklarına illetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak
13:56 Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihi belli oldu! Netflix'te yayınlanacak
13:49 Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için gaza bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi
13:33 Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
13:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım
13:29 Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı
14:04 CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
13:18 Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını söyledi
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 14:22:37. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Ayvazoğlu Trabzonlular'ın taleplerini bakanlıklarına illetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement