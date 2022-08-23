Milletvekili Ayvazoğlu Trabzonlular'ın taleplerini bakanlıklarına illetti

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu saha ziyaretlerinde almış olduğu talepleri doğrudan ilgili bakanlıklara iletti.

Trabzon'da ilçe ziyaretlerinde aldığı talepleri çözüme kavuşturmak için Ankara'da bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'la görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle ilçe programlarına başlayan ve 40'ın üzerinde ilçe programı gerçekleştiren AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ilçelerden aldığı talepleri doğrudan bakanlıklara ve ilgili kurumlara iletti.

AK Partinin kurulduğu günden itibaren vatandaşlarla iletişimini her zaman güçlü tuttuğunu ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu "Saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Allaha şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıllık hizmetlerimizle milletimizin gönlünü fethettik, milletimizin rızasını kazandık ve milletimizin desteğiyle yarınlara ilerliyoruz. İşte bu çalışmalar sayesinde milletimizin karşısına gönlü ferahlığıyla çıkıyor ve milletimizin takdir ve hoşgörüsüyle karşılaşıyoruz. Bizlere bu nezaketi gösteren aziz milletimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Biz milletimiz için varız, milletimiz için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe programlarında kurum ve vatandaşlardan aldıkları talepleri bir bir not ettiklerini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu " İlçelerimizde merkezden itibaren en yüksek mahallelerine kadar programlar gerçekleştiriyoruz. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleri ile şehir merkezlerinde çok uzaklarda; dağlarda, yaylalarda ücra mevkilerde karşılaşan hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımıza, partimize ve bizlere duydukları güveni belirterek yanlarımızda olmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Onlardan Allah razı olsun. Bizlerde kıymetli hemşerilerimizden almış olduğumuz taleplerin gerek yereldeki kurum ve kuruluşlarımızla gerek Ankara'daki kurumlarla ve bakanlıklarımızla görüşerek hızla çözmeye gayret ediyoruz" dedi. - TRABZON