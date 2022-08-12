Van'a cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımı - Son Dakika
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Van'a cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımı

12.08.2022 17:06
Van'a cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için yer seçimi amacıyla saha incelemesi yapıldığını belirterek, "Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü, niteliği bakımından cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biridir" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için yer seçimi amacıyla saha incelemesi yapıldığını belirterek, "Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü, niteliği bakımından cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biridir" dedi.

Van'da Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulması konusunda ilk günden bu yana sürecin yakın takipçisi olan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın çabaları sonuç vermiş, 7 Nisan 2022 tarihli 31802 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kuruluş kararı yayınlanmıştı. Yapılan hazırlıklar neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden bir heyet Van'a gelerek yer seçimi amacıyla saha incelemesi yaptı. TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, Daire Başkanları Hakan Nalbantoğlu ve Suat Yılmaz'ın yer aldığı bakanlık heyeti; Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel ve YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ile birlikte alternatif arazileri yerinde değerlendirdi. İki günlük saha çalışması sonucunda tekrar Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile bir araya gelen bakanlık heyeti, durum değerlendirmesi yaparak Ankara'ya döndü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün niteliği bakımından cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olduğunu ifade ederek, enstitünün sadece Van'a değil kuruluş yapısı gereği Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine de hizmet vereceğini söyledi. Arvas, "Van Gölü Havzası, Zap Havzası ve bölgedeki küçükbaş hayvan popülasyonu ve mera imkanlarını değerlendirmek, hayvancılıkta verimliliği, üretimi artırmak ve çeşitlendirmek, bitkisel üretim, su ürünleri konularında araştırma yapmak gibi bütün bu çalışmalara Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü ışık tutacak ve katma değer sağlayacaktır. Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine de hitap edecek Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bünyesinde hayvansal, bitkisel, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, su ürünleri, çayır-mera ve yem bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler ile eğitim ve yayım bölümleri yer almaktadır. Kuruluş yapısı bakımından güçlü bir şekilde planlanan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü; bölgede tarımı modernleştirecek, çiftçilere yönelik yenilikler sunacak ve tarımsal kalkınmayı önceleyecektir. Tarımsal fayda ile birlikte ekonomik ve sosyal açıdan da bölgemize katma değer sağlayacak Tarımsal Araştırma Enstitüsü inşallah kuruluşundan itibaren tüm paydaşlarla işbirliği içinde araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütecektir. Enstitünün yapacağı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte bölgeye özgü ıslah çalışmaları yapılacak ve farklı gen kaynakları oluşturulacaktır. Bütün bunlarla birlikte ilimizin lokomotif sektörü olan tarım ve hayvancılık alanında ürün çeşidi artacak, verim yükselecek, toprak bereketlenecek, sertifikalı tohumculuk yaygınlaşacak ve çiftçilerimizin geliri bereketlenecektir. Bütün bunlara imkan sağlayacak stratejik bir yatırım olan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kurulmasına olur veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu çabamıza destek veren Tarım ve Orman Bakanlarımıza, TAGEM Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyor, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün tekrar ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Araştırma, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van'a cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımı - Son Dakika

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