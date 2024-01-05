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AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi - Son Dakika
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AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, AK Parti ile yerelde iş birliğine yönelik yapılan görüşmeye ilişkin, ''Cumhur İttifakı'nın genel seçimdeki başarısının, yerel seçimlerde de devam ettirilmesi noktasında fikir birliğine varıldı.'' dedi.

AK Parti ve BBP\'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
05.01.2024 - 23:29,
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti ile Büyük Birlik Partisi (BBP) arasındaAK Parti Genel Merkezi'nde görüşme yapıldı.

Büyük Birlik Partisi heyetinde, Genel Sekreter Ahmet Yelis, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Çevre, Şehircilik ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, AK Parti heyetinde bulunan Efkan Âla, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Yılmaz Ziya ile bir araya geldi.

AK Parti ile Büyük Birlik Partisi'nin heyetler arası yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, Büyük Birlik Partisi heyetinden yapılan açıklamada, Heyetlerin faydalı ve sağlıklı bir görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmelerin önümüzdeki hafta başı devam edeceği bildirildi.

"FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI"

Büyük Birlik Partili İspir, "Cumhur İttifakı'nın 2023 Genel Seçimleri'nde elde ettiği başarının, yerel seçimlerde de devam ettirilmesi gerektiği noktasında fikir birliğine varıldığını" belirtti. İspir, iki parti olarak tabanlarının ve ittifakın hassasiyetini gözeterek bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (1)
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