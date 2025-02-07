AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir.

07.02.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir." dedi.

Karaaslan, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Karaaslan, 1999 yılında depremi Yalova'da yaşadığını ve kentin kendisinde çok anısının bulunduğunu ifade etti.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gittikleri illerin depremin ikinci yılında yeniden ihya ve inşa edildiğine dikkati çeken Karaaslan, bölgede bugün 201 bin konutun teslim edildiğini aktardı.

Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmayacak şekilde devletimizin bütün imkanlarıyla, gayretleriyle birlikte dünya ülkelerinin bakanlarının 'bu bir rekor' diyebileceği bir hızda inşallah tek bir hak sahibi vatandaşımız bile yuvasına girmeden bizim gecemiz gündüzümüz olmayacak. Bize rahat uyku haram olacak." diye konuştu.

Çiğdem Karaaslan, tüm illerde olduğu gibi Yalova'da da kongrenin adeta düğün havasında geçtiğini vurguladı.

Küresel ölçekte yaşananların ortada olduğunu anımsatan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Kuralın, insan, çocuk, kadın haklarının, savaşın hukukunun bile yerle bir edildiği, başta katil İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki insanların hukukunu yok sayan yüzde 70'inin kadın ve çocukların oluşturduğu bu büyük soykırımı görmezden gelen bir dünya ile karşı karşıyayız. 'O zaman benim sorumluluğum sadece Yalova.' diyebilir misiniz? Diyemezsiniz."

AK Parti'ye sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Karaaslan, "Bizim partimiz partiler arasındaki herhangi biri değildir. AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir." diye konuştu.

"Türkiye'de çok şey değişti"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise 2002'de AK Parti'nin kurulmasıyla Türkiye'de çok şeyin değiştiğini ve bunun için de çok büyük emekler verildiğini kaydetti.

AK Parti'nin kurulmasında büyük mücadeleler verildiğini hatırlatan Usta, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çok şey değişti. Bu değişimler için başta Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere mahalle temsilcimize kadar herkes çok çalıştı ve çok bedel ödedi. Bunları unutmayalım. Eğer bugün Türkiye dünyada lider bir ülkeyse, bütün mazlumların umuduysa bunu başaran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir, bizleriz, sizlersiniz. Hepimiz beraber başardık ve bunu daha da yukarı taşıyacak olan yine bugün Yalova'da kazanan kişi ve ekibi olacaktır."

Usta, eski Türkiye'ye dönmek istemediklerine değinerek, "Görüyoruz belediyelerde CHP'nin yaptıklarını. Çukur, çamurdan başka bir şey yok. Yanan otobüsleri, yapılmayan yolları görüyoruz. Yalova'nın da inşallah bir sonraki seçimde yeniden AK Parti belediyeciliğiyle, hizmetleriyle buluşması için sizlere güveniyor ve sizlere inanıyoruz." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Çiğdem Karaaslan, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Politika, Türkiye, Samsun, yalova, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:07:11. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.