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AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Hizmet Üretmeye Devam Edecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Hizmet Üretmeye Devam Edecek

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Hizmet Üretmeye Devam Edecek

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a teşekkür ederek, vatandaşlarla birlikte olmaya, hizmet üretmeye ve eser kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Büyükgümüş, ayrıca AK Parti adaylarının seçimi kazandığı ilçelerde hizmetlerin sürdürüleceğini ve muhalefette oldukları belediye meclislerinde de şehre fayda sağlayacak her çalışmada destek vereceklerini belirtti.

02.04.2024 17:55
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AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Vatandaşlarımızla birlikte olmaya, hizmet üretmeye, eser kazandırmaya gayret edeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında 4 yıldır Yalova Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Tutuk'a teşekkür etti.

Tutuk'un çok zor bir dönemde görevi devraldığını ve önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Hakikaten çok zor şartlarda el ele, omuz omuza mücadele ederek, Yalova'mıza önemli hizmetler kazandırmak noktasında mücadele etti. Sadece Yalova Belediyesinin hizmetleri değil, burada yapılan kamu yatırımlarının organizasyonları, yeni projelerin hazırlanmasında da önemli projelere liderlik etti. Sadece su isale hattıyla ilgili ortaya koymuş olduğu bu emek ve yapılan bu yatırım Yalova'nın önümüzdeki nesillerinde her zaman hayırla yad edilecektir."

Ahmet Büyükgümüş, Armutlu ve Termal ilçeleri ile Tavşanlı beldesinde AK Parti adaylarını seçen vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'nin de Esenköy ve Teşvikiye beldelerinde seçimi kazandığını anlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla birlikte olmaya, hizmet üretmeye, eser kazandırmaya gayret edeceğiz. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre de İl Genel Meclisi'nde partimiz çoğunlukta. Burada da köylerimize yönelik hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Partimizin muhalefette olduğu belediye meclislerinde ise oranın siyasetinin şehrimize faydası olan her çalışmasında AK Parti olarak elimize taşın altına koyacağımızı sizlerle paylaşmak isterim. Önümüzde bir hizmet dönemi var. Bu hizmet döneminde Yalova'nın hayrına ne varsa, bu kadro onun peşinde olacak. Yine bu dönemde planladığımız kamu yatırımları var. Çevre yolumuz, barajlarımız, dere ıslah projeleri gibi makro ölçekte bakanlıklar ile yürüteceğimiz projeler, bunları da en kısa sürede hayata geçirmek için bizler de milletvekili olarak, değerli başkanımın riyasetinde AK Parti teşkilatları olarak bu mücadeleyi vermeye sürdüreceğiz. Seçimleri kazanan adayları da tebrik ediyorum."

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise milletin iradesinin önemine dikkati çekerek, bugünden sonra derslerine daha iyi çalışacaklarını bildirdi.

Seçimi kazananları tebrik eden Akyol, "Yalova'mızın hayrına olan her konuda her adım da bizde desteklerimizi vereceğiz. Vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü istek ve taleplerine emirlerine amadeyiz." diye konuştu.

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü de çıkan sonuçların değerlendirmesini il teşkilatı içi ve genel merkez nezdinde yapacaklarını, kaybettikleri yerlerde çalışma yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Hizmet Üretmeye Devam Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Hizmet Üretmeye Devam Edecek - Son Dakika
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