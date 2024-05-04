AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi

AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi

AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Yalvaç mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, birlik beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

04.05.2024 18:06  Güncelleme: 18:21
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AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Yalvaç mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelen Başkan Başdeğirmen "Önceki 5 yılda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Ak, Huzeyfe Şahin ile Yalvaç mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen "Önceki 5 yılda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz. İl genel meclis üyemiz 'Büyükşehir Belediyesi gibi çalışıyorsunuz' derken bizler Isparta'nın tamamına hizmet edebilmek düşüncesiyle görevlere geldik. Bizler 'devletimizin imkanlarını, devletimizin milletine hizmet etmek için kullanıyoruz' dedik. İl özel idaremizin yetişemediği veya yaptıktan sonra kalan kısımlarında biz varız. Özel idaremizin yetkisine giremeyiz. Biliyorsunuz ki bugüne kadar il özel idaremizin yetkisi dışında kalıpta yetişemediği yerlere biz yetişmeye çalıştık. İlk göreve geldiğimizde şunu söyledik. 'Isparta'mızın 44 tane mahallesi var. Bu 44 mahallesinden sonra merkez köylerimiz 45 Kayı, 46 Deregümü, 47 Aliköy' derken, 248'in hepsini Isparta'nın mahallesi gibi gördüğümüzü söyleyerek göreve başladık. Rabbim nasip etti ve bu günlere geldik. Yetişebildiğimiz her yere yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde sizlerle beraber bu hizmetlerle devam edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun. Buraya böyle birlik beraberlik içerisinde gelmeniz de çok değerli. Tek yumruk halinde gelinmesi bu hizmetin çok daha yükseklere çıkacağını gösteriyor. Onun için her şeyde her yerde, doğumdan ölüme kadar biz yanınızdayız. İl özel idare hizmetlerini il genel meclisi üyelerimiz sizlere ulaştıracaklar ancak yetişilemeyen yerde biz varız. Bu arkadaşlarımızın yardımcısıyız. Onların yardımcısı olarak hizmet edeceğiz ve gerekli hizmetleri de ulaştıracağız" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika

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