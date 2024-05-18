Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Yaşanan bu olayın ardından bölge sakinleri duruma tepki gösterdi ve "Sağlık" tartışması yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda kalabalık grubun ellerindeki külleri havaya saçarak denize döktüğü görüldü.
Ölen kişinin Marmaris'i çok sevdiği için küllerinin denize döküldüğü öğrenilirken, düzenlenen törene ait görüntülerde kalabalık bir grubun denize girdiği ve ellerindeki poşetlerde bulunan külleri saçtığı görüldü. Düzenlenen bu tören ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.
Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi. Yaşanan o anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.
Son Dakika › Yerel › Ölen yakınlarının küllerini Marmaris'e bırakmışlardı! O anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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