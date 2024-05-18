Ölen yakınlarının küllerini Marmaris'e bırakmışlardı! O anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Yerel

Ölen yakınlarının küllerini Marmaris'e bırakmışlardı! O anların görüntüsü ortaya çıktı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Olayın görüntüleri ortaya çıkarken, bazı vatandaşlar sağlık açısından zararlı olabileceğini savundu. Uzmanlar ise yüksek sıcaklıkta yanan küllerde bakteri bulunmadığını belirtti.

18.05.2024 12:36
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Yaşanan bu olayın ardından bölge sakinleri duruma tepki gösterdi ve "Sağlık" tartışması yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda kalabalık grubun ellerindeki külleri havaya saçarak denize döktüğü görüldü.

MARMARİSİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN KÜLLERİNİ DENİZE DÖKTÜLER

Ölen kişinin Marmaris'i çok sevdiği için küllerinin denize döküldüğü öğrenilirken, düzenlenen törene ait görüntülerde kalabalık bir grubun denize girdiği ve ellerindeki poşetlerde bulunan külleri saçtığı görüldü. Düzenlenen bu tören ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! O anların görüntüleri ortaya çıktı

"BİN 200 DERECEDE YANAN HİÇBİR ŞEYDE BAKTERİ BULUNMAZ"

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi. Yaşanan o anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Ölen yakınlarının küllerini Marmaris\'e bırakmışlardı! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ölen yakınlarının küllerini Marmaris'e bırakmışlardı! O anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Mustafa Doğan: Zaten onlar orda tatil yapıyor çok sorun olmaz 18 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Denizden tutulan balıkta yenmez artık balıklar insan ölü külü yediler 9 5 Yanıtla
    Osmanlı torunu: ?????? 0 0
  • Emir Kozcu: Ülkemizde de cenazeler artık yakılmaya başlamalıdır. Bu sayede bir çok değerli arazi ranta ve inşaata açılabilir. 2 4 Yanıtla
  • BY LEON: uçağa nasıl almışlar koca kül dolu vazoyu 5 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Sorulması gereken soru. O mahtul nerede yakıldı ? Türkiye de kanunlar buna musaade etmez diye biliyorum. 3 0 Yanıtla
    Osman Köse: asıl soru mahtul ne? 4 1
  • mavişş Kaplan: Ülkemizde yeni örnek işte artık bizimkilerde örnek alıp oygulamya başlar lar yabancılar için bizim ülkedede herşey sebestleşti ne yazikki kim türk kim yabancı belli olmayan ülkeye geldi güzelim türkiyem neyazıkki 1 0 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Eski köye Yeni adet. Balıklar zerre bırakmamıştır zaten. 0 0 Yanıtla

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