Ölen yakınlarının küllerini Marmaris\'e bırakmışlardı! O anların görüntüsü ortaya çıktı

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Alem yapan belediye başkanından açıklama var! İşaret ettiği isim dikkat çekici

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Yaşanan bu olayın ardından bölge sakinleri duruma tepki gösterdi ve "Sağlık" tartışması yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda kalabalık grubun ellerindeki külleri havaya saçarak denize döktüğü görüldü.

MARMARİSİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN KÜLLERİNİ DENİZE DÖKTÜLER

Ölen kişinin Marmaris'i çok sevdiği için küllerinin denize döküldüğü öğrenilirken, düzenlenen törene ait görüntülerde kalabalık bir grubun denize girdiği ve ellerindeki poşetlerde bulunan külleri saçtığı görüldü. Düzenlenen bu tören ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

"BİN 200 DERECEDE YANAN HİÇBİR ŞEYDE BAKTERİ BULUNMAZ"

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi. Yaşanan o anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.