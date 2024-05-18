Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler - Son Dakika
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Yerel

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

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Amasya'da bir et entegre tesisinde çekilen vahşet görüntüleri infial yarattı. Büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edilen işletmedeki 5 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

18.05.2024 14:40
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Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde yaşanan vahşetin görüntülerinin yayıldığı sosyal medyada infiale yol açması üzerine jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve ilimizde bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"HAYVANLARA EZİYETİN HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Amasya'da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır" dedi.

Tesisi işleten şirketin avukatı Mehmet Akif Aydın, "Olaydan dolayı üzgünüz. Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, geliştiğiyle ilgili açıklama yapacağız. Üzücü ve yaşanmasını kimsenin istemeyeceği bir olay" açıklamasında bulundu.

"İŞÇİLERİMİZİN PSİKOLOJİSİ ETKİLENMİŞ DURUMDA"

İşletmede 5 ay önce de bir boğanın saldırması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Aydın, "3-4 ay önce yine burada bir iş kazası meydana geldi. Bir hayvanın işçimize çarpması sonucu işçimiz hayatını kaybetti. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Dün aileyle anlaşmayı tamamlamıştık. Ama böyle bir olay meydana geldiği için şu an bekletiyoruz. İşçilerimizin o olaydan dolayı da psikolojisi biraz etkilenmiş durumda. Bu olayda da yine hayvan zincirinden kurtulup işçilerin üstüne gelmesiyle bir anlık olay meydana geldi" diye konuştu.

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler - Son Dakika

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