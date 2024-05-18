Kassam Tugayları, 15 İsrail askerini öldürdü - Son Dakika
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Kassam Tugayları, 15 İsrail askerini öldürdü

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda İsrail askerlerinin bulunduğu eve baskın düzenledi. Çıkan çatışmada 15 İsrail askeri öldürüldü.

18.05.2024 13:35
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

ASKERLERİN BULUNDUĞU EVİ HEDEF ALDILAR

Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin hedef alındığı ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi. Saldırının ardından Kassam direnişçilerinin eve baskın düzenleyerek evin çevresinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatıştığı kaydedildi.

İSRAİL'E AİT 4 TANKI VURDULAR

İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi 4 tankın da "Yasin-105" roketleriyle vurulduğu aktarıldı. Kassam Tugaylarının ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandırılmış İsrail askerlerine de havan toplarıyla saldırdıkları belirtildi. Konuya ilişkin İsrail'den henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları, 15 İsrail askerini öldürdü

7 MAYIS'TA REFAH'A KARA SALDIRISI BAŞLATMIŞTI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu. Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.

Kassam Tugayları, 15 İsrail askerini öldürdü

ÖLÜ SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in 7 Ekim' 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kassam Tugayları, 15 İsrail askerini öldürdü
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Refah, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kassam Tugayları, 15 İsrail askerini öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mustafa tufan: Yüreğimiz kalbimiz Hamas la kassam tugayları ile Rabbim Hamas ve benzeri gruplara zafer nasip etsin inşallah 121 8 Yanıtla
    Abdullah Kara: Bu yorumunu beğenmeyenleri rabbim mahşerde İsrail askerleriyle haşr etsin.. 27 1
  • yilmaz aslan: Bi nebzede olsa içimiz rahatladı valla 77 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle: ALLAH SAYILARINI ARTIRSIN 65 1 Yanıtla
  • Turhan inanç: Böyle uzaktan klavye başında olmuyor Mustafa Sahaya inmek gerekir 15 21 Yanıtla
    Selami Karagülle: Biz sahaya inersek siz arkasına saklanacak gargat ağacı bile bulamazsınız 19 5
  • Bülent Tan: dinler insanlığı felakete sürüklüyor. herkes öldürüyor din adına. bu nasıl iş. 6 23 Yanıtla
  • Selami Karagülle: İSRAİL TERÖRİST BİR DEVLETTİR VE YENİLMEYE MAHKUMDUR 27 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: CHP olarak Allah rahmet eylesin..mekanları cennet olsun 1 21 Yanıtla
    Mehmet Aytekin: Başka bişey beklenmezdi sizden zaten 13 0
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