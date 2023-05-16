AK Parti yeni dönemde Kabine'sini oluşturma çalışmalarına başladı! İddia edilen isimler şu şekilde

TBMM'deki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasıyla birlikte AK Parti içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alacak isimler şimdiden tartışılıyor.

"PARLAMENTODAN BAKAN ATANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "AK Parti'nin parlamentodaki çoğunluğu" referans alarak parlamentodan da bakan atayabileceği konuşuluyor. İddialara göre, bu isimlerin Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu olduğu belirtiliyor.

YILMAZ TUNÇ İÇİN ADALET BAKANI İDDİASI

AK Parti'de TBMM'de çoğunluğu sağlayıp ikinci turda "Erdoğan'ın zafer kazanacağı" düşüncesi hakim. Bu nedenle eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç gibi isimlerin de bakan olarak görev alabileceği söyleniyor. Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığı için adı geçiyor.

ADALET BAKANLIĞI İÇİN YAVUZ'UN ADI GEÇİYOR

Tunç'a ek olarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da "yeni kabinede adalet bakanı olabileceği" öne sürülüyor.

TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN 4 İSİM GÜNDEMDE

Cumhuriyet gazetesinde yer alan Selda Güneysu'nun kulis haberine göre ayrıca TBMM Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi isimlerin konuşulduğu ifade ediliyor.