AK Parti yeni dönemde Kabine'sini oluşturma çalışmalarına başladı! İddia edilen isimler şu şekilde - Son Dakika
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AK Parti yeni dönemde Kabine'sini oluşturma çalışmalarına başladı! İddia edilen isimler şu şekilde

16.05.2023 11:53

Cumhurbaşkanı adaylarının seçilme yeterliliğini elde edememesi nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, "Erdoğan'ın zafer kazanacağı" düşüncesinin hakim olduğu AK Parti içerisinde Kabine'de yer alacak isimler tartışılmaya başlandı. Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun parlamentodan bakan olarak atanabileceği, Adalet Bakanlığı içinse eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un isimlerinin geçtiği öne sürüldü.

TBMM'deki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasıyla birlikte AK Parti içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alacak isimler şimdiden tartışılıyor.

"PARLAMENTODAN BAKAN ATANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "AK Parti'nin parlamentodaki çoğunluğu" referans alarak parlamentodan da bakan atayabileceği konuşuluyor. İddialara göre, bu isimlerin Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu olduğu belirtiliyor.

YILMAZ TUNÇ İÇİN ADALET BAKANI İDDİASI

AK Parti'de TBMM'de çoğunluğu sağlayıp ikinci turda "Erdoğan'ın zafer kazanacağı" düşüncesi hakim. Bu nedenle eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç gibi isimlerin de bakan olarak görev alabileceği söyleniyor. Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığı için adı geçiyor.

ADALET BAKANLIĞI İÇİN YAVUZ'UN ADI GEÇİYOR

Tunç'a ek olarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da "yeni kabinede adalet bakanı olabileceği" öne sürülüyor.

TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN 4 İSİM GÜNDEMDE

Cumhuriyet gazetesinde yer alan Selda Güneysu'nun kulis haberine göre ayrıca TBMM Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi isimlerin konuşulduğu ifade ediliyor.

YORUMLAR (6)
  • Meral Çifci: Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan sizden özür diliyorum .. çünkü sizin gibi vatanını milletini seven kimse görmedik..size karşı çok mahcubuz sizi 1.turda şahlandıramadık.. affedin bizleri..ama inşallah Allah in izniyle yine sizi şahlandırmak nasip olur bizlere çünkü biz Türk milleti iyiliğide görür kötülüğüde .. Cevap Yaz 16 7 Yayından Kaldır
  • Meral Çifci: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan lütfen sizin bize yaptıklarınıza karşı bizim sizi 1.turda sahlandıramadığız için ilk önce siz bizleri affedin ama şunu bilin ki bu millet yediği ekmeğe ihanet etmez Allah in izniyle yine sizi başımızın üstünde görmeye hazırız .. sizi seviyoruz ..hak edende vatanı için mücadele edende milleti için herseyi yapmayı göze alan da sizsiniz... Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
  • Engin Şekeroğlu: ya allah aşkına şu fakir edebiyatını birakin artik patetes sogan ugrana satılkacak vatan yok Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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AK Parti yeni döneme hazırlanıyor! İşte Kabine'de yer alacağı iddia edilen isimler AK Parti yeni döneme hazırlanıyor! İşte Kabine'de yer alacağı iddia edilen isimler

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Son Dakika Politika AK Parti yeni dönemde Kabine'sini oluşturma çalışmalarına başladı! İddia edilen isimler şu şekilde - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti yeni dönemde Kabine'sini oluşturma çalışmalarına başladı! İddia edilen isimler şu şekilde - Son Dakika
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