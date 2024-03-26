AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, Mahalle Buluşmalarına Devam Ediyor

Politika

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, "Bugün bu yapacağımız seçim Malatya'yı, Yeşilyurt'u, Battalgazi'yi ve tüm ilçelerimizi ayağa kaldırma seçimidir. Bu seçim bizim elli yılımızı, yüz yılımızı etkileyecek. Ben inanıyorum ki sizler çok doğru, çok güzel bir karar vereceksiniz" dedi.

Seçim çalışmalarına yönelik mahalle buluşmalarını sürdüren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve teşkilat üyeleriyle birlikte Tohma Mahallesindeki vatandaşlarla buluştu. Yeşilyurt'un her bölgesinde düzenlenen mahalle toplantılarında büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Geçit, buradaki mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin büyük teveccüh gösterdiği toplantıda 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldığını hatırlatan Geçit, Tohma'dan yüksek oy beklediğine dikkat çekerek, "Sizden alacağımız oylar bizler için çok kıymetli. Size en iyi hizmeti getirebilmek için oylarına talipler" şeklinde konuştu.

"Ağbaba CHP ismini kullanmıyor"

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'yı eleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, "6 Şubat depremi yüzyılın felaketi. Bu yüzyılın felaketinde Türkiye'de 11 şehir yerle yeksan oldu. Malatya bunlardan sadece bir tanesi. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz, birlikte iyileşiyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikli sorunlarını ve taleplerini biliyoruz. Çözümü noktasında gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Farkında mısınız Veli Ağbaba CHP ismini kullanmıyor. Şu anda CHP'yi unutturuyor. Kendisinin nereye ait olduğunu unutturuyor. Biz senin YPG'lilerle nasıl ilişki içinde olduğunu biliriz. İllegal para akışlarının içerisinde dönen dolapların tam merkezinde olduğunu da biliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel niye Malatya'ya gelmiyor? Normalde Özgür Özel bir ay önce Malatya'ya gelecekti. Program öyleydi. Bunların amaçları başka. Bunu iyi görün ve 31 Mart seçimlerinde kararınızı ona göre verin" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir kaygım ve kuşkum yok"

Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde çok büyük zarar gördüğüne dikkat çeken AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Malatya'mız 6 Şubat asrın felaketini yaşadı. Bu depremde Malatya'mız yerde bir yerle yeksan oldu. Yüz yıllık bir depremin etkisi var ve yüzyılda bir görülen şehrin tüm kaynakları yerle bir olmuş. Altyapısı darmadağın olmuş, konutları yerle bir olmuş, çarşısı yerle bir olmuş bir şehir var. Dolayısıyla bugün bu yapacağımız seçim Malatya'yı, Yeşilyurt'u, Battalgazi'yi ve tüm ilçelerimizi ayağa kaldırma seçimidir. Bu yapacağımız şehircilik planlamaları sizin elli yılınızı, yüz yılınızı etkileyecek. Dolayısıyla ben inanıyorum ki sizler çok doğru, çok güzel bir karar vereceksiniz ve bizler buradan inşallah 31 Mart akşamı çok mutlu haberler alacağız, ondan yana hiçbir kaygım, kuşkum yok. İnşallah güzel ve özlenen Malatya'mıza en kısa zamanda kavuşacağız" diye konuştu. - MALATYA