AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, Mahalle Buluşmalarına Devam Ediyor

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, "Bugün bu yapacağımız seçim Malatya'yı, Yeşilyurt'u, Battalgazi'yi ve tüm ilçelerimizi ayağa kaldırma seçimidir. Bu seçim bizim elli yılımızı, yüz yılımızı etkileyecek. Ben inanıyorum ki sizler çok doğru, çok güzel bir karar vereceksiniz" dedi.
Seçim çalışmalarına yönelik mahalle buluşmalarını sürdüren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve teşkilat üyeleriyle birlikte Tohma Mahallesindeki vatandaşlarla buluştu. Yeşilyurt'un her bölgesinde düzenlenen mahalle toplantılarında büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Geçit, buradaki mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin büyük teveccüh gösterdiği toplantıda 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldığını hatırlatan Geçit, Tohma'dan yüksek oy beklediğine dikkat çekerek, "Sizden alacağımız oylar bizler için çok kıymetli. Size en iyi hizmeti getirebilmek için oylarına talipler" şeklinde konuştu.
"Ağbaba CHP ismini kullanmıyor"
Vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'yı eleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, "6 Şubat depremi yüzyılın felaketi. Bu yüzyılın felaketinde Türkiye'de 11 şehir yerle yeksan oldu. Malatya bunlardan sadece bir tanesi. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz, birlikte iyileşiyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikli sorunlarını ve taleplerini biliyoruz. Çözümü noktasında gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Farkında mısınız Veli Ağbaba CHP ismini kullanmıyor. Şu anda CHP'yi unutturuyor. Kendisinin nereye ait olduğunu unutturuyor. Biz senin YPG'lilerle nasıl ilişki içinde olduğunu biliriz. İllegal para akışlarının içerisinde dönen dolapların tam merkezinde olduğunu da biliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel niye Malatya'ya gelmiyor? Normalde Özgür Özel bir ay önce Malatya'ya gelecekti. Program öyleydi. Bunların amaçları başka. Bunu iyi görün ve 31 Mart seçimlerinde kararınızı ona göre verin" ifadelerini kullandı.
"Hiçbir kaygım ve kuşkum yok"
Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde çok büyük zarar gördüğüne dikkat çeken AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Malatya'mız 6 Şubat asrın felaketini yaşadı. Bu depremde Malatya'mız yerde bir yerle yeksan oldu. Yüz yıllık bir depremin etkisi var ve yüzyılda bir görülen şehrin tüm kaynakları yerle bir olmuş. Altyapısı darmadağın olmuş, konutları yerle bir olmuş, çarşısı yerle bir olmuş bir şehir var. Dolayısıyla bugün bu yapacağımız seçim Malatya'yı, Yeşilyurt'u, Battalgazi'yi ve tüm ilçelerimizi ayağa kaldırma seçimidir. Bu yapacağımız şehircilik planlamaları sizin elli yılınızı, yüz yılınızı etkileyecek. Dolayısıyla ben inanıyorum ki sizler çok doğru, çok güzel bir karar vereceksiniz ve bizler buradan inşallah 31 Mart akşamı çok mutlu haberler alacağız, ondan yana hiçbir kaygım, kuşkum yok. İnşallah güzel ve özlenen Malatya'mıza en kısa zamanda kavuşacağız" diye konuştu. - MALATYA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde halkı selamladı. Altınok, Ankara'nın sağduyuya sahip olacağını ve eser ve hizmet belediyeciliğinin galip geleceğini belirtti. Ayrıca, Antalya'da daire aldığı iddialarına yanıt veren Altınok, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Altınok, Belçika'da gerçekleşen terör saldırısını da kınadı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM'deki Filistin halkının direnişinin İslam Ümmeti için bir başarı olduğunu belirtti. Haniye, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını ve Gazze'deki direnişin başarılı olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istediklerini belirterek, 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacağını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı. Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu belirterek, evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, Ayancık başta olmak üzere depremzedeleri unutmadıklarını ve İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacaklarını vurguladı.
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