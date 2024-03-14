AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Sanayici ve Yerel Yönetimler İşbirliğini Vurguladı

Tüm meslek grupları ile sürekli istişare içerisinde olan ve bu anlamda büyük takdir toplayan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Kenti ayağa kaldırma noktasında üniversitelerle işbirliğine yönelik çok çeşitli projeler geliştirdiysek, sanayici-yerel yönetimler işbirliğinin de Türkiye'de en iyi örneğini Yeşilyurt'ta sergileyeceğiz" dedi.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti İl ve Yeşilyurt İlçe Yöneticileri ile beraber 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Makromen Ayakkabı fabrikasını ziyaret etti. Fabrika yöneticileri tarafından güler yüzle karşılanan Prof. Dr. Geçit, fabrikayı gezerek, firmanın çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. İşçilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Geçit, onlara kolay gelsin dileklerini ileterek, 11 ayın sultanı Ramazan aylarını tebrik etti.
31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen Prof. Dr. Geçit, Türkiye'de ve Malatya'da artık her şeyin en iyisinin üretildiğini ve bundan gurur duyduklarını belirtti. Sıcak karşılamadan dolayı fabrika yöneticilerine teşekkürlerini ileten Geçit, "31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Makromen Ayakkabı fabrikamızı ziyaret ettik. Sıçak karşılamaları ve teveccühleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi Bu fabrikalar Malatya adına gurur verici. Şu görülüyor ki ülkemizde ve Malatya'mızda her şeyin en iyisi yapılıyor. Bizler de yönetime geldiğimiz zaman nasıl ki şehrimizi ayağa kaldırmak için üniversitelerle işbirliği yapacaksak, sanayici ve yerel yönetimlerin de işbirliğinin en iyi örneğini sergileyeceğiz" dedi.
Konteyner kentlerdeki depremzedelere özel ilgi
Her fırsatta konteyner kentlerde kalan vatandaşları ziyaret eden AK Parti Yeşilyurt Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, bu kez de ikizce Konteyner kentte kalan vatandaşları yalnız bırakmadı. Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Geçit, depremzedelerin ev ve iş yerlerinin durumları hakkında bilgiler aldı ve 1 yıl içerisinde bu sorunları çözeceği sözünü verdi. Depremzedelere özel ilgi gösteren Geçit, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile kiracı olan dar gelirli depremzedeler için de konut yapılacağını hatırlattı. Geçit, yapacakları konutlar sonrasında kiraların da yarı yarıya düşeceğine vurgu yaparak, "Bir yıl içinde 55 bin konut teslim edeceğiz, sonra da kiracılara ve dar gelirli kiracılara konut üreteceğiz. Biz büyükşehir belediyesi ile ekip halinde TOKİ ile işbirliği içinde dar gelirliler için konut yapacağız. Yapacağımız konutların ardından kiralar yarı yarıya düşecek. Kiracılarımızı da yalnız bırakmayacağız. Depremin izlerini silmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Sanayici ve Yerel Yönetimler İşbirliğini Vurguladı - Son Dakika
CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım alanının kamulaştırma kararının iptal edilmesini değerlendirdi. Bozoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle vatandaşların fikirlerinin alınmadığı yaklaşımdan kurtulmamız gerektiğini belirtti ve CHP'ye destek çağrısı yaptı.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni Z.B'nin katlettiği eşi Kadriye B ve kızı Asude Helen B'nün cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından Z.B'nin yakalandığı bildirildi.
İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Kaya, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde meşalelerle karşılandı. Kaya, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum müdürleriyle işbirliği içerisinde yapılacak yatırımları görüştü.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat adına düzenlenen anı evinin açılışında konuştu. Polat'ın eski evi restore edilerek anı evine dönüştürüldü ve kişisel eşyaları sergilenecek bir oda oluşturuldu. Açılış törenine Sivas İl Genel Meclis Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye'nin 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlanırken CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Mehmet Doğanay'ın Alevilere yönelik sarf ettiği sözler, Alevi vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Doğanay'ın, Alevi köyü olup olmadığı sorusuna verdiği 'Yok çok şükür' cevabı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Almanya'da yaşayan bir CHP üyesi, Kırşehir Belediyesiyle arazisinde yapılan imar revizyonu değişikliği nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecini anlatan vatandaş, belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri kayda alarak delil olarak sundu.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Zülküf B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadriye B. ve Asude Helen B'nin cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin yakınları, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar katıldı. Zanlı Zülküf B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nun 4'üncüsü, 'Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi' temasıyla düzenlendi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, forumun açılışında İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu vurguladı. Forum, Gazze'deki olaylar ve İslamofobi konularını ele aldı.
DP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yazılı soru önergesine verdiği cevaba tepki gösterdi. Uzun, cevabın yetersiz olduğunu belirterek, milletvekillerinin saygısızlıkla karşılandığını ifade etti.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması için ekonomik destek yapacak olan adayı destekleyeceğini belirtti.
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