AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Sanayici ve Yerel Yönetimler İşbirliğini Vurguladı

Politika

Tüm meslek grupları ile sürekli istişare içerisinde olan ve bu anlamda büyük takdir toplayan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Kenti ayağa kaldırma noktasında üniversitelerle işbirliğine yönelik çok çeşitli projeler geliştirdiysek, sanayici-yerel yönetimler işbirliğinin de Türkiye'de en iyi örneğini Yeşilyurt'ta sergileyeceğiz" dedi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti İl ve Yeşilyurt İlçe Yöneticileri ile beraber 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Makromen Ayakkabı fabrikasını ziyaret etti. Fabrika yöneticileri tarafından güler yüzle karşılanan Prof. Dr. Geçit, fabrikayı gezerek, firmanın çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. İşçilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Geçit, onlara kolay gelsin dileklerini ileterek, 11 ayın sultanı Ramazan aylarını tebrik etti.

31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen Prof. Dr. Geçit, Türkiye'de ve Malatya'da artık her şeyin en iyisinin üretildiğini ve bundan gurur duyduklarını belirtti. Sıcak karşılamadan dolayı fabrika yöneticilerine teşekkürlerini ileten Geçit, "31 Mart Yerel seçim çalışmaları kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Makromen Ayakkabı fabrikamızı ziyaret ettik. Sıçak karşılamaları ve teveccühleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi Bu fabrikalar Malatya adına gurur verici. Şu görülüyor ki ülkemizde ve Malatya'mızda her şeyin en iyisi yapılıyor. Bizler de yönetime geldiğimiz zaman nasıl ki şehrimizi ayağa kaldırmak için üniversitelerle işbirliği yapacaksak, sanayici ve yerel yönetimlerin de işbirliğinin en iyi örneğini sergileyeceğiz" dedi.

Konteyner kentlerdeki depremzedelere özel ilgi

Her fırsatta konteyner kentlerde kalan vatandaşları ziyaret eden AK Parti Yeşilyurt Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, bu kez de ikizce Konteyner kentte kalan vatandaşları yalnız bırakmadı. Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Geçit, depremzedelerin ev ve iş yerlerinin durumları hakkında bilgiler aldı ve 1 yıl içerisinde bu sorunları çözeceği sözünü verdi. Depremzedelere özel ilgi gösteren Geçit, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile kiracı olan dar gelirli depremzedeler için de konut yapılacağını hatırlattı. Geçit, yapacakları konutlar sonrasında kiraların da yarı yarıya düşeceğine vurgu yaparak, "Bir yıl içinde 55 bin konut teslim edeceğiz, sonra da kiracılara ve dar gelirli kiracılara konut üreteceğiz. Biz büyükşehir belediyesi ile ekip halinde TOKİ ile işbirliği içinde dar gelirliler için konut yapacağız. Yapacağımız konutların ardından kiralar yarı yarıya düşecek. Kiracılarımızı da yalnız bırakmayacağız. Depremin izlerini silmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" diye konuştu. - MALATYA