AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak - Son Dakika
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AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak

17.07.2022 09:26

AK Parti, seçim hazırlıkları için sahaya inmeye hazırlanıyor. Özellikle İstanbul için farklı bir stratejiyle vatandaş karşısına çıkacak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle İstanbul'un her semtinde vatandaşlara buluşma programı düzenleyecek.

2023 seçimlerine kesin galibiyet parolasıyla hazırlanan AK Parti, hem genel hem de yerel seçimlerde İstanbul'u en yakın rakibi CHP'ye kaptırmak istemiyor. Bu nedenle de hem genel merkez hem de AK Parti'nin üst kademesi tarafından İstanbul'a özel önem gösteriliyor. AK Parti, İstanbul özelinde de dikkat çeken bir çalışma ortaya koyacak.

VATANDAŞLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Yüz Yüze 100 Gün' konsepti ile İstanbul'un her semtinde vatandaşlara buluşma programı hazırlandı. AK Parti kurmayları İstanbul'da yapacakları çalışmaları şöyle anlattı:

"İstanbul teşkilatımızla birlikte milletvekilimiz, bakanlarımız, aktif görevde olan partililerimizle sahaya çıkacağız. Biz sürekli ev sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyorduk. Yaz boyunca İstanbul'da yapacağımız çalışmalar ev sohbetlerinin geniş katılımlı hâli gibi olacak. Vatandaşlarla buluşacak ve yüz yüze sohbet edeceğiz. Bu sohbetler için her milletvekili kendi sorumlu olduğu seçim çevresinde çalışacak. Belediye başkanlarımız, teşkilat yöneticilerimiz olacak. Ekipler hâlinde İstanbul'un her köşesine ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşı dinleyeceğiz.

"BİZDEN BEKLENTİLERİNİ SORACAĞIZ"

Bizden beklentilerini soracağız, sorunlarına çözüm arayacağız. Anlık çözüm gerektiren problemleri hemen halledeceğiz. Her gün İstanbul'un belli noktasında toplantılar olacak. Karşılıklı sohbet şeklinde geçecek bu toplantılardan elde edilen veriler her gün raporlanacak. 100 günün sonunda da bütün çalışmaları kapsayan bir rapor hazırlanacak. Cumhurbaşkanı'na ve parti yönetimine sunulacak. Bir anlamda İstanbul'un nabzını tutacağız. 2023 seçimleri için İstanbul'da uygulanacak stratejilerin yol haritası ortaya çıkarılacak."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Gazetesi, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti 'Yüz Yüze 100 Gün' konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak - Son Dakika


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