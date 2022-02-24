AK Partide görev alanlara sürpriz ziyaret - Son Dakika
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AK Partide görev alanlara sürpriz ziyaret

24.02.2022 09:22
AK Partide görev alanlara sürpriz ziyaret

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde AK partide çeşitli kademe görev alan eski yöneticilere ziyaretler devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde AK partide çeşitli kademe görev alan eski yöneticilere ziyaretler devam ediyor.

AK Parti Yenişehir ilçe teşkilatlarında ve belediye kademesinde görev yapan eski yöneticileri AK Parti ilçe yönetimi ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Önceki dönem yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizden Ayhan Alpoğuz ve Hakan Ceylan'ı iş yerlerinde ziyaret ettik. Partimiz ve ilçemiz için canla başla çalışan değerli büyüklerimizin hoş sohbetleri ile her zaman partimize ve bizlere verdikleri destekler için şahsım teşkilatım adına teşekkür ediyorum. AK Parti büyük bir aile biz hiçbir zaman "ben" demeden "biz" anlayışı ile çıktığımız kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yola çıkan büyük bir aileyiz. Değerli büyüklerimizden aldığımız bu onurlu ve gururlu görevin vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde olarak ilçemize Cumhur ittifakı olarak gece gündüz demeden çalışarak halkımıza hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - BURSA

AK Partide görev alanlara sürpriz ziyaret

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Yenişehir, AK Parti, Hisarcık, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partide görev alanlara sürpriz ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partide görev alanlara sürpriz ziyaret - Son Dakika
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