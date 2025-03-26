AK Partili Ala: Yargıda çözülecek işi sokağın meselesi haline getirmeye çalışıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " İstanbul'da belediye başkanları hakkında yargı tarafından bir yargılama süreci başladı ve soruşturma devam ediyor. Yargıda çözülecek işi sokağın meselesi haline getirmeye çalışıyor. Kimse kusura bakmasın bu kurnazlıklara pabuç bırakacak halimiz yoktur" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, 'Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı' programı düzenlendi. Altındağ Kültür Sarayı'ndaki gerçekleşen programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, burada bir konuşma yaptı. Ala, birçok kritik mevkide ve pozisyonda şu anda gençlik kollarından gelenlerin Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, "Sadece üye sayımıza baktığımız zaman dünyada 100 ülkenin nüfusundan daha fazla üye sayımız var. ve birçok sıkıntıyı, saldırıyı, hakareti, hareketi, muhtırayı milletin gücünü arkamıza alarak aşabildik. O bakımdan dünyaya bakınca Türkiye, İslam ülkeleri içerisinde bu meseleleri demokrasi yoluyla çözebilen bütün o yasakların demokrasi yoluyla şiddete başvurmaksızın ortadan kaldıran birkaç ülkeden birisi. AK Parti de Türkiye içerisinde siyaseti okul haline dönüştürmüş neredeyse tek parti. O bakımdan sevgili kardeşlerim aslında içinde yaşadığımız için bazıları çok fazla farkında olmayabilir ama çok önemli bir başarıya hep birlikte imza atıyoruz. Çünkü siyaset bir ülkede problemleri çözmenin en düşük maliyetli yoludur. Bir ülkenin problemlerini en düşük maliyetle çözmenin yolu siyasettir. Onun için siyasete dahil olmanız bakımından her birinizi siyaset yoluyla memlekete, millete hizmet etme anlayışı bakımından her bir kardeşimizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum" dedi.

'ANA MUHALEFET, KENDİ SORUNLARINI ÜLKENİN SORUNU HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Efkan Ala, Türkiye'de çok sayıda muhalefet partisi olduğunu ama AK Parti'nin alternatifi olmadığını vurgulayarak, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin problemlerini çözme gayreti içerisindeyiz. Bölgenin fırsatlarını ülkenin menfaatleriyle buluşturma gayreti içerisindeyiz. Fırsatlarını değerlendirme çabası içerisindeyiz. Yani biz ülkenin sorunlarını çözerken onlar ana muhalefet kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getirmeye çalışıyor. Aradaki fark bu. Şimdi kongre yaptılar. Biz de kongre yaptık; intizam içerisinde, nizam içerisinde, ülkenin sorunlarını tartışan, bu ülkenin geleceğini daha ışık tutacak olan reformların altını çizen onların ne zaman nasıl yapılacağından bahseden ve Türkiye'nin geleceğini planlayan, programlayan bir kongre yaptık. Tecrübeyle yenilenmeyi bir arada getirdik, milletimizin hizmetine sunduk yolumuza devam ediyoruz. Bunlar bir kongre yaptılar; kendi önceki emekli ettikleri genel başkanları, kongrenin şaibeli olduğu iddialarının dile getirildiğini söyledi ve kendi belediye başkanları, kendi içlerindeki siyasetçiler kongrelerini mahkemeye götürdüler. Darmadağın bir yapı. Yani kim kimi şikayet ediyor, kim kimi savunuyor belli değil. Böyle bir yapının Türkiye'ye ne faydası olur? Zaten etrafımız bir sürü problemle kaynarken Türkiye'de düşünün iktidar olduklarını, problemi arttırmaktan başka hangi hizmeti sunabilirler. Kendi kongrelerini bile doğru dürüst yapamayıp mahkemede soluğu aldılar, devam ediyor mahkemeleri" ifadelerini kullandı.

'BU KURNAZLIKLARA PABUÇ BIRAKACAK HALİMİZ YOK'

Ala, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşananlara değinerek, "İstanbul'da belediye başkanları hakkında yargı tarafından bir yargılama süreci başladı ve soruşturma devam ediyor. Bu ülkenin mahkemeleri, bu ülkenin savcıları yargısı burada bir yolsuzluk olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmış ve bu soruşturma devam ediyor. Yargıda çözülecek işi de siyasetin, sokağın meselesi haline getirmeye çalışıyor. Bakın bu tarafta kendi kongrelerini, siyasetin meselesini kendileri yargıya taşıyor. Yargının, devletin kurallarına göre yargının çözmesi gereken yargının soruşturması gereken yolsuzluk soruşturmasını da memleketin siyasi meselesi haline getirmeye çalışıyor. Kimse kusura bakmasın bu kurnazlıklara pabuç bırakacak halimiz yoktur. Genel başkanları; gençlere, daha fazla üretin, daha fazla bilimle uğraşın, daha fazla hizmet etmeye çalışın diyeceğine, siyasetin zaten şiddetten uzak bir dille yapılacak en önemli politik araç olduğunu unutmuşçasına milleti sokağa çağırıyor. Sokakta öyle bir ortam hazırladılar ki marjinal gruplar devreye girdi. Bu ülkenin devlet başkanına hakaretler, küfürler etme terbiyesizliğini, haysiyetsizliğini gösterdiler; biz de onları lanetliyoruz. Devlet de gereğini yapıyor ve yapacak. Herkes aklını başına alsın, siyaseti ülkenin sorunlarını çözmek için bir araç olarak değerlendirsin. Kendi pozisyonlarını takip etmenin aracı olarak kullanmasınlar. Siyaset sorun üretmez, sorun çözer" dedi.

Ala, Türkiye'nin istikrarsızlığa tahammülü olmadığı vurgulayarak, "Onun için içeride 85 milyonun kardeşliğini tahkim edelim, güçlü bir dayanışma sergileyelim ve Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyalım. Onun için Terörsüz Türkiye adımını da attık, Cumhur İttifakı olarak adım adım Türkiye'yi terörsüz Türkiye hedefine götürüyoruz ve bunu başaracağız. Onun için bizim böyle lüzumsuz işlere harcayacak vaktimiz yok. Kimse de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışmasın" diye konuştu.