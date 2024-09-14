AK Partili Dağ'dan Özgür Özel'e: ''Ne oldum delisi'' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor - Son Dakika
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Politika

AK Partili Dağ'dan Özgür Özel'e: ''Ne oldum delisi'' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor

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İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde konuşma yapamayınca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile tartışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sert tepki gösterdi. Hamza Dağ, ''Özgür Özel belli ki 'ne oldum delisi' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır.'' dedi.

14.09.2024 21:13
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde konuşma yapamadığı için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la tartışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Hamza Dağ, "Özgür Özel belli ki 'ne oldum delisi' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır." ifadelerini kullandı.

CENAZEDE KONUŞAMAYAN ÖZEL, KURTULMUŞ'LA TARTIŞTI

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasındaki polemik damga vurdu. Konuşma yapamayan Özel, Kurtulmuş'a, "Ağzımızdan çıkan iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. 'Tarafsızım' deyip böyle yapmak olmadı" dedi. Kurtulmuş ise "Kardeş, benden farklı bir şey mi söyleyeceksin?" yanıtını verdi.

AK PARTİLİ DAĞ: ÖZEL'İN CENAZE ADABINI BİLMEDİĞİNE DAHA ÖNCE DE ŞAHİT OLMUŞTUK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, Özel'e sert tepki gösterdi. Dağ, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze adabını bilmediğine, şehitlere saygısı olmadığına daha önce de şahit olmuştuk. Bugün Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde bir kez daha gördük.

"BELLİ Kİ 'NE OLDUM DELİSİ' EDASIYLA KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Şehidimizin babasının hemen yanında Sn. Numan Kurtulmuş ile "ben niye konuşmadım" kavgasına tutuşmayı hedeflemiş ancak Sn. Meclis Başkanımız bu şımarık tavırlara karşı ağırlığını koruyarak kendisinin prim yapmasına izin vermemiştir. Sn. Özgür Özel belli ki "ne oldum delisi" edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Şov yapmak istiyorsa İzmir Fuar açılışı gibi birçok mecra buna müsaittir. Ancak böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır."

AK Partili Dağ'dan Özgür Özel: 'Ne oldum delisi' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor
AK Partili Dağ\'dan Özgür Özel\'e: \'\'Ne oldum delisi\'\' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor

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Son Dakika Politika AK Partili Dağ'dan Özgür Özel'e: ''Ne oldum delisi'' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Emir Kozcu: Hep siz konuşun zaten,konuşa konuşa da ülkeyi nerelere getirdiğiniz çok belli 104 47 Yanıtla
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  • mustafa sagdic: zorunuza gidiyor demi sizden baskasinin konusmasi. hep siz konusu. biz alkislayak 58 26 Yanıtla
  • ferhat eser: Türkiye tartışma kavga pahalılık zam istemiyor barış istiyor narinin katilleri yargılansın istiyor çocuklar ölmesin istiyor geçinmek istiyor huzur mutkuluk istiyor kendini bu ülkede güvende olmak istiyor ADALET istiyor 64 5 Yanıtla
  • Atatürk çü: Hamza Dağ konuşmak için erdoğan dan izin almışmı.? 40 16 Yanıtla
  • Cemalettin Kara: cenazede konusmakda ne demek kimse konuşmaz hoca konuşur o kadar 35 5 Yanıtla
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