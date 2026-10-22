AK Partili Demir'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması - Son Dakika
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AK Partili Demir'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması

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AK Partili Demir\'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, yerel yönetimler reform paketine ilişkin "Belediye Meclisi Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi, gözden geçirilmesine yönelik bir çalışmamız bulunmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, yerel yönetimler reform paketine ilişkin "Belediye Meclisi Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi, gözden geçirilmesine yönelik bir çalışmamız bulunmaktadır. Bu düzenlemeyle, vatandaşların belirli bir çoğunlukla dijital ortamda imza toplaması halinde, belediye meclisinin aldığı kararlar 'Yeniden gözden geçirilsin' talebiyle meclise tekrar sunulabilecektir" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Mardin'de partisinin il binasında düzenlenen toplantıda yerel yönetimler reformu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son MKYK toplantısında yerel yönetimlere ilişkin reform çalışmalarını paylaştıklarını belirten Demir, hazırladıkları paketi 5 temel başlık altında topladıklarını söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki duruşuna dikkat çeken Demir, "Cumhurbaşkanımız, henüz dünyada hiç kimsenin bu konuyu dile getiremediği dönemlerde dahi HAMAS ve Filistin meselelerini her defasında Birleşmiş Milletler kürsüsünde aynı kararlılık ve dirayetle savunmuştur. Siyonist İsrail'in 1940'lardan bugüne kadar Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini ve insanları evlerinden, yurtlarından nasıl ettiğini haritalarla gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımızın bu dik ve ilkeli duruşu, nerede bir mazlum varsa ona sahip çıkma gayreti, süreç içerisinde dünyadaki tüm vicdan sahibi halkları harekete geçirmiştir. Milletlerin vicdanına hitap eden bu yaklaşım sayesinde, mazlum Filistin halkının haklı direnişi dünya genelinde karşılık bulmuştur. Cumhurbaşkanımız; nerede mazlum, mağdur ve mahzun insan varsa onların hakkını savunan, gücü yettiğince yanlarında olan ve sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın umudu haline gelen bir liderdir" dedi.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yerel yönetimler reform paketinin ayrıntılarını paylaşan Mustafa Demir, "Son MKYK toplantısında, yerel yönetimlere ilişkin reform çalışmalarını paylaştık. Çalışmalarımızı 5 temel başlık altında topladık. Birincisi 'Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Denetim.' Şu anda ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biridir. Bu başlığın detayları ve altyapı çalışmaları mevcuttur. AK Parti olarak şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmayı hedefliyor, belediye uygulamalarında bağımsız denetim mekanizmalarının getirilmesini gerekli görüyoruz. İkincisi 'Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi', Üçüncü başlık 'Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı.' Belediye Meclisi Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi, gözden geçirilmesine yönelik bir çalışmamız bulunmaktadır. Bu düzenlemeyle, vatandaşların belirli bir çoğunlukla dijital ortamda imza toplaması halinde, belediye meclisinin aldığı kararlar 'Yeniden gözden geçirilsin' talebiyle meclise tekrar sunulabilecektir. Bu çalışma, modern iletişimin sağladığı imkanlarla katılımcı demokrasiyi ön plana çıkarma gayretimizin bir sonucudur. Bunların dışında 'Yerel yönetimlerde yeni uygulamalar' ve 'İmar ve planlama' başlıklarımız var. Aslında sadece belediye değil tüm kamu kurumlarının mali izleme sistemlerinin olması gerekiyor. Bununla ilgili Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA
Mustafa DemirAK PartiPolitikaSon Dakika

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