AK Partili Durgut: Tütün endüstrisi, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor - Son Dakika
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AK Partili Durgut: Tütün endüstrisi, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor

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AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle tütün endüstrisinin yeni bir salgın oluşturmaya çalıştığını belirtti. Durgut, sigara şirketlerinin politika yapıcıları, sağlık uzmanlarını ve tüketicileri etkilemek için sinsi bir planlama içerisinde olduğunu ifade etti.

27.06.2024 17:54
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AK Partili Durgut: "Tütün endüstrisi, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor"

ANKARA - AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Tütün endüstrisi, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Durgut, TBMM'de Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi'nde yer alan öğretim üyeleriyle birlikte elektronik sigaranın zararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Durgut, sigara şirketlerinin ölümcül salgınları tetiklediğini söyleyerek, "Philip Morris Japonya'dan bugün sızan belgeler, zehirli tütün ürünü olan IQOS'un toplum genelinde kabul görmesini sağlamak amacıyla politika yapıcıları, sağlık uzmanlarını, işletmeleri ve tüketicileri etki altına almaya yönelik sinsi bir planlama içerisinde olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Durgut, Philip Morris Japonya'nın bir yandan 'dumansız' söylemine başvurup geleneksel sigaraya savaş açmış imajı oluştursa da diğer yandan geleneksel sigara piyasasının en büyük ikinci firması olarak bu pozisyonunu koruma yönünde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Bu belge, tütün endüstrisinin sigara içilmesinin yasak olduğu mekanlarda ısıtılmış tütün ürünleri kullanımına izin verilmesi, endüstrinin kirli ürünlerinin zarar azaltıcı özelliklerine yönelik mesnetsiz iddialarının yayılması ve ısıtılmış tütün ürünlerine düşük vergilendirme yapılması yönünde lobi faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koyuyor. Tütün endüstrisi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Durgut: Tütün endüstrisi, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor - Son Dakika

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