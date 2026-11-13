AK Partili Eroğlu, İBB\'nin 8 yılda yeni kültür merkezi açmadığını savundu

İBB Meclisi'nin kasım ayı üçüncü birleşiminde AK Parti grubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, 2019-2026 yılları arasında İstanbul'a yeni bir kültür merkezi kazandırılmadığını, şehir tiyatrosu sahne sayısının ise 12'den 10'a gerilediğini savunarak İBB yönetimini eleştirdi. Eroğlu, "Derdiniz İstanbul olsaydı, söz verdiğiniz ilçelere yeni kültür merkezleri kazandırırdınız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayı üçüncü birleşiminde AK Parti grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İBB'nin kültür-sanat politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019 ve 2026 yıllarına ait faaliyet raporlarını karşılaştırmalı verilerle meclis gündemine taşıyan Eroğlu, kültür merkezleri, şehir tiyatroları ve sanat eğitimi alanlarında yeni yatırımlar yapılmadığını savunarak İBB yönetimini eleştirdi.

"8 yılda yeni kültür merkezi sayısı sıfır"

İBB'nin kültür ve sanat yatırımlarına ilişkin verileri paylaşan Eroğlu, 2019 yılında belediye envanterinde 17 kültür merkezi bulunduğunu, 2026 yılında da bu sayının değişmediğini ifade etti.

2019 yerel seçimlerinde her ilçeye kültür merkezi kazandırılacağı yönünde verilen vaadi hatırlatan Eroğlu, "2019-2026 yılları arasında projesi hazırlanıp ihalesi gerçekleştirilen ve hizmete açılan yeni bir kültür merkezi var mı? Maalesef göremiyoruz. İstanbul'a kazandırdığınız yeni kültür merkezi sayısı sıfır" ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat hizmetlerinin yalnızca konser, tiyatro ve sergi organizasyonlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, İstanbulluların yıl boyunca sanat eğitimi alabilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri kalıcı merkezlere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Şehir tiyatrosu sahne sayısı 12'den 10'a düştü"

İBB Şehir Tiyatrolarının mevcut durumuna da değinen Eroğlu, 2019 yılında 12 olan sahne sayısının 2026 yılında 10'a gerilediğini öne sürdü.

2019 yılında hizmet veren 12 sahnenin 9'unun AK Parti döneminde kazandırıldığını, 3'ünün ise tarihi tiyatro sahneleri olduğunu belirten Eroğlu, mevcut yönetim döneminde yeni bir sahne açılmadığını savundu.

Kapatıldığını belirttiği iki sahnenin geçmiş yıllarda yıllık 80 binin üzerinde İstanbulluya hizmet verdiğine dikkat çeken Eroğlu, "İstanbul'a yeni şehir tiyatrosu kazandırılmadığı gibi mevcut iki tiyatro sahnesinin de kapatıldığını görüyoruz. Bu sahnelerin kapanmasıyla birlikte on binlerce İstanbullunun kültür ve sanat hizmetlerine erişim imkanı ortadan kaldırıldı" dedi.

"Müze Gazhane'nin açılışını bile 2 yılda yapabildiniz"

Kadıköy'deki Müze Gazhane üzerinden de İBB yönetimini eleştiren Eroğlu, projenin AK Parti döneminde tamamlandığını, mevcut yönetimin ise açılışını iki yıl sonra gerçekleştirdiğini savundu.

Kadıköy'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'ye en yüksek desteği veren ilçelerden biri olduğunu hatırlatan Eroğlu, buna rağmen ilçeye yeni ve kalıcı bir kültür sanat yatırımı kazandırılmadığını ileri sürdü.

Eroğlu, "2019 faaliyet raporlarında tamamlanan projeler arasında yer alan Müze Gazhane'nin açılışını bile iki yılda yapabildiniz. Kadıköy'de kendi döneminizde projelendirdiğiniz, ihalesini gerçekleştirdiğiniz ve hizmete açtığınız yeni bir kültür sanat yatırımınızın olmayışı, seçmenin güvenini hizmetle karşılamadığınızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Sanat eğitiminde kalıcı merkezler oluşturulmalı"

Kültür ve sanat faaliyetlerinde sürekliliğin önemine dikkat çeken Eroğlu, gençlerin ve yetişkinlerin yalnızca etkinliklere katılan izleyiciler değil, sanat üreten bireyler olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İBB'nin faaliyet raporlarında yıl boyunca düzenli sanat eğitimi veren yeni merkezlere ilişkin bir yatırım göremediğini belirten Eroğlu, kültür ve sanat belediyeciliğinin kalıcı eğitim kurumlarıyla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eroğlu, "Bir tiyatro oyunu, bir konser, bir sergi insanı sanatla buluşturur. Ancak kültür hizmetlerinin asıl sorumluluğu, bu buluşmayı kalıcı bir öğrenme ve üretme imkanına dönüştürmektir. Bunun için nitelikli eğitimcilere, düzenli eğitim programlarına ve yeni sanat merkezlerine ihtiyaç vardır" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni örnek gösterdi

AK Partili belediyelerin kültür ve sanat yatırımlarına da değinen Eroğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sanat eğitimi çalışmalarını örnek gösterdi.

"İstanbul'un kültür ve sanatını bir nokta kadar ileriye taşıyamadınız"

Konuşmasının sonunda İBB yönetiminin kültür ve sanat politikalarını eleştiren Eroğlu, İstanbul'un kültürel mirasının korunmasının yanı sıra yeni nesillerin sanatla buluşturulmasının da yerel yönetimlerin temel sorumlulukları arasında bulunduğunu vurguladı.

İBB yönetiminin siyasi tartışmalara odaklandığını savunan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Derdiniz İstanbul olsaydı, söz verdiğiniz ilçelere yeni kültür merkezleri kazandırırdınız. Derdiniz İstanbul olsaydı, İstanbul'a yeni şehir tiyatroları ve sanat merkezleri kazandırırdınız. Maalesef kendi siyasi iç kavgalarınızla İstanbul'a sekiz yılı kaybettirdiniz. İstanbul'un kültür ve sanatını bir nokta kadar ileriye taşıyamadınız."

İstanbul'un kültür ve sanat alanında daha güçlü yatırımları hak ettiğini belirten Eroğlu, İBB'nin yeni kültür merkezleri, tiyatro sahneleri ve sürekli sanat eğitimi veren kurumlar kazandırması gerektiğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.