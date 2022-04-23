AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı? - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?

23.04.2022 12:58

AK Parti hükümetinin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Atatürk paylaşımında bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı videoda "Kuran güncellenmeli" ifadesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'deki sözlerine gönderme olduğu ileri sürüldü.

Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan dolayısıyla Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Müslümanlık ve Kur'an'a yaklaşımını anlatan bir video paylaştı.

ESKİ BAKAN TİK TOK VİDEOSU PAYLAŞTI

Söz konusu videoda Atatürk'e yöneltilen iftiralara yer verilirken aslında Atatürk'ün tam tersi icraatlara imza attığı dile getirildi. Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında dile getirdiği "İslam'ın güncellenmesi" gerektiği sözlerine de göndermede bulunuldu.

"KURAN GÜNCELLENMELİ DEMEDİ"

Bayraktar'ın paylaştığı, Atatürk'e ilişkin paylaşımlar yapan Tiktok hesabının videosunda , "Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngilize karşı mücadele ediyor, İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, İtalyan'ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa'da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa'daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk" ifadeleri yer aldı.

AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?

Videoda, "İktidara gelir gelmez 'Kuran'ı güncelleyelim' demedi. '14 yıl 15 yıl önce İslam'ın hükümlerini uygulayamayız' demedi. 'Bunu güncellememiz lazım' demedi. Ne dedi biliyor musunuz: 'Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran'ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme et ne demek istiyor Cenab-ı Hak' dedi" konuşması yer aldı.

NE OLMUŞTU?

2018 yılının 8 Mart'ında Dünya Kadınlar Günü programında konuşan Erdoğan, "Son günlerde bakıyorsunuz. Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır.Siz islamı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok." demişti.

YORUMLAR
500
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı 23 Nisan'da Kadıköy'de Atatürk anıtına çelenk sunuldu 23 Nisan'da Kadıköy'de Atatürk anıtına çelenk sunuldu

Erdoğan Bayraktar, Atatürk, Tiktok, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı? - Son Dakika


Son Dakika
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:47 İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement