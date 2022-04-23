AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı? - Son Dakika

Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan dolayısıyla Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Müslümanlık ve Kur'an'a yaklaşımını anlatan bir video paylaştı.
Söz konusu videoda Atatürk'e yöneltilen iftiralara yer verilirken aslında Atatürk'ün tam tersi icraatlara imza attığı dile getirildi. Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında dile getirdiği "İslam'ın güncellenmesi" gerektiği sözlerine de göndermede bulunuldu.
Bayraktar'ın paylaştığı, Atatürk'e ilişkin paylaşımlar yapan Tiktok hesabının videosunda , "Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngilize karşı mücadele ediyor, İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, İtalyan'ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa'da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa'daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk" ifadeleri yer aldı.
Videoda, "İktidara gelir gelmez 'Kuran'ı güncelleyelim' demedi. '14 yıl 15 yıl önce İslam'ın hükümlerini uygulayamayız' demedi. 'Bunu güncellememiz lazım' demedi. Ne dedi biliyor musunuz: 'Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran'ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme et ne demek istiyor Cenab-ı Hak' dedi" konuşması yer aldı.
2018 yılının 8 Mart'ında Dünya Kadınlar Günü programında konuşan Erdoğan, "Son günlerde bakıyorsunuz. Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır.Siz islamı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok." demişti.
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