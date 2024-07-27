AK Partili Gider'den Çanakkale'ye sağlık personeli müjdesi - Son Dakika
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Politika

AK Partili Gider'den Çanakkale'ye sağlık personeli müjdesi

AK Partili Gider\'den Çanakkale\'ye sağlık personeli müjdesi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen atama kurası sonucunda Çanakkale merkez ve ilçelerine 71 yeni sağlık personelinin yerleştirildiğini açıkladı. Yeni atamalarla birlikte Çanakkale'nin sağlık alt yapısının güçleneceğini belirten Gider, personelin sağlık camiasına ve Çanakkale'ye hayırlı olmasını diledi. Atamalar arasında uzman hekim, hekim, diş tabibi, hemşire ve teknisyenler bulunuyor.

27.07.2024 14:16
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale merkez ve ilçelere 71 yeni sağlık personeli yerleştiğini söyledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Neticesinde Çanakkale ve ilçelerine atanan uzman hekim, hekim, diş tabibi ve sağlık personeli atamalarının müjdesini verdi. Yeni atamalarla birlikte Çanakkale'nin sağlık alt yapısının daha da güçleneceğini kaydeden Gider, "Sağlık Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen yeni atamalar neticesinde, İl Merkezimiz ve ilçelerimizde, çeşitli branşlarda toplam 71 sağlık personeli yerleşmiştir. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Çanakkale'mizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimize gelecek personelimizin sağlık camiamıza ve Çanakkale İlimize hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Çanakkale'ye yeni atanan sağlık personelinin dağılımı ise şu şekilde oluştu: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine: 1 Çocuk Nörolojisi Uzmanı, 1 Diyetisyen, 5 Hemşire, 5 Tıbbi Sekreter, 1 Anestezi Teknisyeni, 1 Ortopedi Teknisyeni, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Elektronörofizyoloji Teknikeri, 1 Evde Bakım Teknikeri, Biga Devlet Hastanesine: 1 Nöroloji Uzmanı, 2 Tabip 2 Hemşire, 1 Ebe, 1 Laboratuvar Teknisyeni, Çan Devlet Hastanesine: 1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Tıbbi Biyokimya Uzmanı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine : 1 Kardiyoloji Uzmanı, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Laboratuvar Teknisyeni, Ezine Devlet Hastanesine: 2 Tabip, 2 Hemşire, 1 Laboratuvar Teknisyeni, Lapseki Devlet Hastanesine: 1 Eczane Teknikeri, 1 Laboratuvar Teknisyeni, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, Bayramiç Devlet Hastanesine: 1 Ebe, Ayvacık Devlet Hastanesine: 1 Ebe, 1 Laboratuvar Teknisyeni, Yenice Devlet Hastanesine: 1 Ebe, 1 Anestezi Teknisyeni, 1 Laboratuvar Teknisyeni, Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezine: 1 Tabip, 1 Eczacı, 1 Sosyal Çalışmacı, Gökçeada Devlet Hastanesine: 1 Ebe, Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine: 1 Diş Teknisyeni, Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine: 2 Diş Tabibi, 1 Diş Teknisyeni, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğüne: 1 Tabip, Lapseki İlçe Sağlık Müdürlüğüne: 1 Aile Hekimi Uzmanı, Bayramiç, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice 112 İstasyonlarına: 15 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni/Teknikeri Olmak üzere çeşitli branşlarda toplam 71 sağlık personeli yerleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Gider'den Çanakkale'ye sağlık personeli müjdesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Gider'den Çanakkale'ye sağlık personeli müjdesi - Son Dakika
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