AK Partili Gökçek: 'Cenazelerde dururken arka tarafta vurgun yapıyorlar' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili Gökçek: 'Cenazelerde dururken arka tarafta vurgun yapıyorlar'

AK Partili Gökçek: \'Cenazelerde dururken arka tarafta vurgun yapıyorlar\'
24.05.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karton bardak ihalelerinde yolsuzluk yaptığını söyleyerek, "Gözyaşı içerisinde cenazelerde duruyoruz ama maalesef bu sırada arka tarafta 'Cenazelerde kullanacağız' diye ceplerini dolduranlar var.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karton bardak ihalelerinde yolsuzluk yaptığını söyleyerek, "Gözyaşı içerisinde cenazelerde duruyoruz ama maalesef bu sırada arka tarafta 'Cenazelerde kullanacağız' diye ceplerini dolduranlar var. Ben cenazemi taşırken siz arka tarafta karton bardaklardan vurgun yapıyorsunuz" dedi.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski mezarlıklar daire başkanı Köksal Bozan hakkında, karton bardak alımı ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 20 Mayıs'ta suç duyurusunda bulundu. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 TIR dolusu karton bardak alımı yapıldığı ve muhtarlıklara dağıtıldığı açıklaması sonrası Başkent Millet Bahçesi önüne TIR ile gelip açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin yalan açıklama yaptığını söyleyen Gökçek, "47 bin tane koliyi 5 TIR'la taşıdıklarını söylüyorlar. Arkada görmüş olduğunuz TIR'ımız 4 kapaktan oluşmaktadır. Her bir kapağı 150 adet koli almaktadır. Yani toplamda 600 adet koliyi alabilecek kapasitededir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 140 milyon tane bardağı 5 TIR'a sığdırdığını söylüyor. Fiziken bu imkansızdır. Ayrıca 600 ton da çöp torbası vardır. Biz Sayın Mansur Yavaş'a diyoruz ki 108 TIR malzeme var. Eğer 108 TIR malzemeyi, 5 TIR'la taşıdıklarını söylüyorlar ise buradaki soygun çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Çünkü 5 TIR'ın içerisine girebilecek sayı 3 bin adettir. 47 bin sayısı nerededir? 3 bin sayısı nerededir? Bunu buraya sığdırabilmeniz mümkün değildir" dedi.

'GECELERİ NASIL RAHAT UYUYORSUNUZ'

Ankara'nın köylerinde su ve yol sorunları varken, cenazeler üzerinden ceplerini doldurmak isteyenler olduğunu söyleyen Gökçek, "Cenazelere şehitlerimiz geliyor. Annelerimiz, babalarımız, en yakınlarımızı kaybediyoruz. Gözyaşı içerisinde bu cenazelerde duruyoruz ama maalesef bu sırada arka tarafta 'Cenazelerde kullanacağız' diye ceplerini dolduranlar var. Allah aşkına siz geceleri nasıl rahat yatıyorsunuz? Ben cenazemi taşırken siz arka tarafta karton bardaklardan vurgun yapıyorsunuz. Sayın Mansur Yavaş'a da zerre kadar haksızlık yapmamak için özellikle bu TIR'ı getirdim ki herkesin gözü önünde işler ortaya çıksın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Milletvekili, Osman Gökçek, AK Parti, Politika, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Gökçek: 'Cenazelerde dururken arka tarafta vurgun yapıyorlar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı
14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü Evde başından vurulmuş halde bulundu 14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Evde başından vurulmuş halde bulundu
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
Üniversiteliler yüzde 74’lük zammı protesto etti Üniversiteliler yüzde 74'lük zammı protesto etti
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Casus kamera ile tüm Türkiye’yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Süper Lig’e son bilet 1. Lig’de play-off finalinin adı belli oldu Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

13:12
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
22:05
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi
İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
22:05
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
21:22
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı
Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
21:13
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
20:27
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
20:07
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
19:19
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
18:45
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 16:19:05. #7.13#
SON DAKİKA: AK Partili Gökçek: 'Cenazelerde dururken arka tarafta vurgun yapıyorlar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.